Hirving Lozano eski yuvasına dönüyor!

Avrupa Transfer Haberleri: PSV Eindhoven, eski oyuncusu Hirving Lozano'yu yeniden renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Hirving Lozano eski yuvasına dönüyor!
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31 Ağustos 2023 17:33
2017-2019 yılları arasında PSV Eindhoven forması giyen Meksikalı hücum oyuncusu Hirving Lozano yeniden PSV Eindhoven'a transfer olmaya hazırlanıyor. 

Tutto Mercato'da yer alan habere göre; PSV, Napoli ile Lozano için yapılan görüşmelerde sona geldi. 28 yaşındaki oyuncunun Hollanda'ya gelip son kontrollerin ardından imzayı atacağı öne sürüldü. 

7 MİLYON EURO KAZANÇ 

Haberde; Napoli'nin sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Lozano'dan 7 milyon euro'luk kazanç sağlayacağı ifade edildi. 

NAPOLI PERFORMANSI 

Napoli'de dört sezon boyunca 155 karşılaşmaya çıkan Lozano 30 gol, 17 asistlik performans sergiledi. 

 

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