2017-2019 yılları arasında PSV Eindhoven forması giyen Meksikalı hücum oyuncusu Hirving Lozano yeniden PSV Eindhoven'a transfer olmaya hazırlanıyor.



Tutto Mercato'da yer alan habere göre; PSV, Napoli ile Lozano için yapılan görüşmelerde sona geldi. 28 yaşındaki oyuncunun Hollanda'ya gelip son kontrollerin ardından imzayı atacağı öne sürüldü.



7 MİLYON EURO KAZANÇ



Haberde; Napoli'nin sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Lozano'dan 7 milyon euro'luk kazanç sağlayacağı ifade edildi.



NAPOLI PERFORMANSI



Napoli'de dört sezon boyunca 155 karşılaşmaya çıkan Lozano 30 gol, 17 asistlik performans sergiledi.







