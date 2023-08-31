2017-2019 yılları arasında PSV Eindhoven forması giyen Meksikalı hücum oyuncusu Hirving Lozano yeniden PSV Eindhoven'a transfer olmaya hazırlanıyor.
Tutto Mercato'da yer alan habere göre; PSV, Napoli ile Lozano için yapılan görüşmelerde sona geldi. 28 yaşındaki oyuncunun Hollanda'ya gelip son kontrollerin ardından imzayı atacağı öne sürüldü.
7 MİLYON EURO KAZANÇ
Haberde; Napoli'nin sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Lozano'dan 7 milyon euro'luk kazanç sağlayacağı ifade edildi.
NAPOLI PERFORMANSI
Napoli'de dört sezon boyunca 155 karşılaşmaya çıkan Lozano 30 gol, 17 asistlik performans sergiledi.
Tutto Mercato'da yer alan habere göre; PSV, Napoli ile Lozano için yapılan görüşmelerde sona geldi. 28 yaşındaki oyuncunun Hollanda'ya gelip son kontrollerin ardından imzayı atacağı öne sürüldü.
7 MİLYON EURO KAZANÇ
Haberde; Napoli'nin sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Lozano'dan 7 milyon euro'luk kazanç sağlayacağı ifade edildi.
NAPOLI PERFORMANSI
Napoli'de dört sezon boyunca 155 karşılaşmaya çıkan Lozano 30 gol, 17 asistlik performans sergiledi.