Hirving Lozano eski yuvasına döndü!

Avrupa Transfer Haberleri: PSV Eindhoven, eski oyuncusu Hirving Lozano'yu yeniden renklerine bağladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Hirving Lozano eski yuvasına döndü!
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01 Eylül 2023 21:58
2017-2019 yılları arasında PSV Eindhoven forması giyen Meksikalı hücum oyuncusu Hirving Lozano yeniden PSV Eindhoven'a transfer oldu. 

PSV, Napoli ile Lozano için yapılan görüşmeleri mutlu sonla bitirdi. 

15 MİLYON EURO KAZANÇ 

Napoli'nin sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Lozano'dan 15 milyon euro'luk kazanç sağlayacağı ifade edildi. 

NAPOLI PERFORMANSI 

Napoli'de dört sezon boyunca 155 karşılaşmaya çıkan Lozano 30 gol, 17 asistlik performans sergiledi. 

 

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