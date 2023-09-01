2017-2019 yılları arasında PSV Eindhoven forması giyen Meksikalı hücum oyuncusu Hirving Lozano yeniden PSV Eindhoven'a transfer oldu.



PSV, Napoli ile Lozano için yapılan görüşmeleri mutlu sonla bitirdi.



15 MİLYON EURO KAZANÇ



Napoli'nin sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Lozano'dan 15 milyon euro'luk kazanç sağlayacağı ifade edildi.



NAPOLI PERFORMANSI



Napoli'de dört sezon boyunca 155 karşılaşmaya çıkan Lozano 30 gol, 17 asistlik performans sergiledi.







