Hırvatlar: "Vida, Beşiktaş'ta kalmayacak"

Hırvat basını, Vida'nın gelecek sezon Beşiktaş'ta kalmayacağını duyurdu.

, Fotoï¿½raf; AA
Hırvatlar: 'Vida, Beşiktaş'ta kalmayacak'
Klavye oklarï¿½ ile sonraki ya da ï¿½nceki habere geï¿½ebilirsiniz.
01 Mayıs 2020 12:56
Hırvatistan Milli Takımı için hazırlanan 'Zamanın Kahramanları' belgeselinde yer alan Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Vida'nın sözlerine yer verildi.

Beşiktaşlı oyuncunun futbola başladığında yaşadığı ekonomik sıkıntıları kendi ağzından anlattığı belgeselin haber kısmında ise, "Vida görünen o ki Beşiktaş'ta uzun süre kalmayacak. Çünkü onu Slaven Bilic istiyor" denildi.

Slaven Bilic, İngiliz ekibi West Bromwich'i çalıştırıyor. Vida'nın Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2022 yılının haziran ayında bitiyor. 31 yaşındaki oyuncu yıllık 3 milyon euro kazanıyor. Önümüzdeki sezon takım bütçesini 30 milyon euro seviyelerine indirmeye çalışan yönetim Hırvat yıldızın maaşını indirmek istiyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için