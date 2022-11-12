Hırvatlar, Dünya Kupası'nı istiyor

2022 FIFA Dünya Kupası'nın en büyük favorilerinden Brezilya'yı eleyerek üst üste ikinci kez yarı finale yükselen Hırvatistan'da taraftarlar, kupayı istiyor.



Katar'ın ev sahipliği yaptığı turnuvada Fas, Belçika ve Kanada'nın yer aldığı F Grubu'nu 5 puanla ikinci sırada tamamlayan Hırvatistan, son 16 turunda penaltı atışları sonucunda Japonya'yı saf dışı bıraktı. Hırvatistan, çeyrek finalde ise futbol otoritelerinin kazanmasına kesin gözüyle baktığı Brezilya'yı seri penaltılarda kupanın dışına iterek adını son 4 takım arasına yazdırmayı başardı.



Takımlarını desteklemek için Katar'ın başkenti Doha'ya gelen Hırvat taraftarlar, Brezilya'yı mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşadı. Söyledikleri şarkılar ve yaptıkları tezahüratlarla renkli görüntüler oluşturan taraftarlar, yarı finale yükselmelerini doyasıya kutladı.



Hırvat taraftarlar, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, 2022 Dünya Kupası'nda son 4'e kalmalarının sürpriz olmadığını belirtti.



Çok mutlu olduğunu dile getiren Hırvat Matea Dellorco, "Harika hissediyorum. Çok mutluyuz. Maçın 10. dakikasından sonra kazanacağımıza inandım. Bu kez birinci olacağız, ikinci değil. Buna inanıyoruz. Şampiyonluk için buradayız. Ülkemize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



Matea Dellorco'nun eşi Ivan Dellorco ise "İnanılmaz bir başarı. Çok mutluyuz. Bu galibiyet benim için sürpriz olmadı. Ülkemize inanıyoruz. Brezilya çok iyi oyunculara sahip ama Hırvatistan onlardan daha iyi. Yarı finalde Arjantin ile karşılaşacağız. Son Dünya Kupası'nda Arjantin'i nasıl yeneceğimizi göstermiştik. Aynı şeyi yapacağımıza inanıyoruz. Kesinlikle şampiyon olacağımıza inanıyorum. Çok güçlü takımız. Çok iyi ve akıllı oynuyoruz. Bu kez başarabileceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.



Hana Tepes: "Buraya birinci olmaya geldik"



Tüm milli takımla gurur duyduklarını dile getiren Hana Tepes, "Çok heyecanlıyız. Küçük bir ülkeyiz. Sadece 4 milyon nüfusa sahibiz. Bu kesinlikle bizim için sürpriz olmadı. Bu başarıyı bekliyorduk. Bu kez şampiyon olabiliriz. Buraya birinci olmaya geldik. Üçüncü ve ikinci olduk. Bu kez birinci olacağız." şeklinde görüş belirtti.



Kız kardeşi Hana Tepes ile Dünya Kupası'nı üçüncü kez yerinde takip ettiklerini belirten Martina Tepes da "Çok duyguluyum. Yarım saat ağladım. Kazanacağımızı biliyorduk. Takımımıza inanıyoruz. Futbolu ve ülkemizi seviyoruz. Bunu hak ettik. Sonunda Dünya Kupası'nı kazanacağız. Bu kez şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Kupayı kazanmak istiyoruz ve bunu başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.



Brezilya'yı yeneceklerini hiç kimsenin tahmin etmediğini vurgulayan Ivan Valjalo, "Takımımıza inanıyorduk. Brezilya'yı yeneceğimizi biliyorduk. Bu benim için sürpriz olmadı. Bunu başaracağımıza yüzde 100 emindim. Tüm kalbimle derinden hissediyordum. Brezilya bu turnuvanın en büyük favorisiydi. Onları eledik. Artık şampiyonluğa kadar gidebileceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.



Pavo Arbulic: "Çok büyük bir başarıya imza attık"



Arkadaşı Ivan Bogoje ile Hırvatistan'ın zaferini kutlayan Pavo Arbulic, "Çok büyük bir başarıya imza attık. Biz küçük bir ülkeyiz. Hiç kimse Hırvatistan'ın Dünya Kupası'nda finale kalacağına ya da şampiyon olabileceğine inanmıyordu. Ancak şu anda kendimizi Dünya şampiyonu gibi hissediyoruz. Turnuvada her şey mümkün. Gerçekçi olmalıyız. Şampiyonluk oldukça zor bir iş. Ancak takımımız güçlü bir şekilde mücadele ediyor." diye konuştu.



Dünya Kupası'nda üst üste yarı finale yükselmelerine inanamadığını söyleyen Ivan Bogoje ise "Çok mutluyuz. Şampiyon olacağımıza inanıyoruz." dedi.



