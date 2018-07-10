Hırvatistan'ın yıldızı Ivan Rakitic'ten maç sonrası flaş Fransa açıklaması!

Dünya Kupası finalinde Fransa'ya mağlup olarak turnuvayı 2.'ci sırada tamamlayan Hırvatistan'ın yıldızı Ivan Rakitic, maç sonrası yaptığı açıklamada ''Fransa'dan daha iyiydik'' dedi.



30 yaşındaki yıldız futbolcu üzgün olduklarını, kupaya çok yaklaştıklarını dile getirdi ve, ''Öncelikle kendimizle gurur duymalıyız. Ama yine de çok üzgünüz çünkü çok yaklaştık. Birçok alanda onlardan iyiydik ama şampiyon oldukları için tebrik ederiz.'' dedi.



''FRANSA DIŞINDA HERKES BİZİ DESTEKLEDİ''



Fransa'nın dışındaki herkesin kendilerini destekleri iddiasında bulunan Rakitic, ''Şu anda her şey çok sıcak olduğu için üzgünüz ama başardığımız şey çok özel. Fransızlar dışında herkes, 4 milyon nüfusu olan bir ülkeyi destekledi. Bu ülkeden turnuvanın en iyi oyuncusunun çıkması da harika.'' ifadelerini kullandı.





Konuşmasını son bölümünde maçın hakemi Nestor Pitana'yı tebrik ettiğini ancak kararlarında şüpheci olduğunu dile getiren Rakitici, ''Hakemi tebrik ederim ancak bazı kararlar normal değildi. İlk golde faul yoktu, ikinci golde de penaltı tartışmalı. Küçük detaylar bizim aleyhimizeydi. Ama futbolda böyle şeyler olur. Artık değiştirme şansımız yok.'' diyerek sözlerini sonlandırdı.



