Hırvatistan'ın yıldızı Ivan Perisic'ten Fransa itirafı; "Onlar favori ancak..."

Hırvatistan'ın İngiltere'yi 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ilk golünü atan Ivan Perisic, maçın ardından çarpıcı açıklamalar yaptı.



İşte Ivan Perisic'in açıklamaları;



"Bir gün milli takımla sahaya çıkmanın hayalini kuruyordum. Şimdi ise tarihimizin en önemli gollerinden birini attım"



ANNEMLE KONUŞTUM



"Geçen gün önce annemle konuştum. Fransa ile finalde oynayacağımızı hayal ettiğini söyledi. Hayali gerçekleşti. Harika hissediyorum"



KARAKTER GÖSTERDİK



"İnanılmaz bir şey. Bu gurur tüm oyuncular ve taraftarların. Bu üçüncü uzatmaya giden maçımız. Karakter gösterdik. Yarı finalde geriden gelip kazandık. Biz doğru takım olduğumuzu gösterdik."



İNANILMAZ YORGUNUZ



"İnanılmaz derece yorgunuz. Bu maçta çok efor sarfettik ama tekrar ediyorum, karakter gösterdik. İkinci yarıda oyunu domine ettik. Kalecileri Pickford olağanüstü oynadı ama biz çok iyiydik."



FRANSIZLAR FAVORİ AMA...



"98 Dünya Kupası'nı hepimizi hatırlıyoruz. Şimdi başka bir hikaye yazıyoruz, finaldeyiz. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Fransızlar favori ama daha çok savaşan biz olacağız."



