Hırvatistan'ın hocası Zlatko Dalic çok iddialı; "Kupayı kazanacağız"

İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek finale yükselen Hırvatistan'da teknik direktör Zlatko Dalic, kupayı kazanacaklarını söyledi.

Hırvatistan Milli Takımı'nın teknik direktörü Zlatko Dalic, İngiltere'yi 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından iddialı açıklamalar yaptı.

İşte Zlatko Dalic'in açıklamaları;

"Bu çocuklar normal değil. Üst üste 120 dakika oynadıktan sonra, harikaydılar ve hiçbiri oyundan çıkmak istemedi. Yorgun olan var mı diye sorduğumda hepsi, 'Hayır, ben değilim' diyordu. Oynadıkları oyundan, mücadeleden keyif aldılar. Bu tarihi bir başarı."

KUPAYI KAZANACAĞIZ

"Hala son sözümüzü söylemedik! Son sözümüzü finalde söyleyeceğiz. Asla durmayacağız. Tanrı da isterse, Dünya Kupası'nı biz kazanacağız!"

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Sonuçlar
Yarı finaller
Fransa
1-0
10.07.2018
 Belçika
1
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
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