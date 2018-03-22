Hırvatistan'ın hocası gözyaşlarını tutamadı!
Rusya'yı penaltılarda mağlup ederek Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen Hırvatistan'da teknik direktör Zlatko Dalic, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Hırvatistan Milli Takımı'nın teknik direktörü Zlatko Dalic, Rusya'yı penaltılarda mağlup ederek yarı finale yükseldikleri karşılaşmanın ardından gözyaşlarına hakim olamadı.
"SIK SIK AĞLAMAM"
Rakitic'in attığı son penaltıyla duygu patlaması yaşadığını dile getiren Zlatko Dalic, "Maç boyunca çok konsantreydim ve Rakitic'in penaltısı sonrası duygu paylaması yaşadım. Kendimi gerçekten rahatlamış hissettim. Sık sık ağlayan sulu gözlü biri değilim ancak iyi bir sebebim vardı. Hırvatistan yarı finale yükseldi ve bu büyük bir başarı" ifadelerini kullandı.
"YARI FİNAL İÇİN ŞANSLIYDIK"
Şanslı olduklarını itiraf eden Dalic, "Oyuncularımız tebrik ederim. Sahada çok iyi savaşan Rusya'yı da kutluyorum. Güzel bir oyun oldu ve yarı final için şanslıydık" dedi.
"TAKIMA GÜVENİYORUM"
İngiltere ile oynayacakları yarı final maçını değerlendiren Zlatko Dalic, "İngiltere güçlü bir takım ama biz de durmak istemiyorum. En iyi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Takımıma güveniyorum" şeklinde konuştu.
"SIK SIK AĞLAMAM"
Rakitic'in attığı son penaltıyla duygu patlaması yaşadığını dile getiren Zlatko Dalic, "Maç boyunca çok konsantreydim ve Rakitic'in penaltısı sonrası duygu paylaması yaşadım. Kendimi gerçekten rahatlamış hissettim. Sık sık ağlayan sulu gözlü biri değilim ancak iyi bir sebebim vardı. Hırvatistan yarı finale yükseldi ve bu büyük bir başarı" ifadelerini kullandı.
"YARI FİNAL İÇİN ŞANSLIYDIK"
Şanslı olduklarını itiraf eden Dalic, "Oyuncularımız tebrik ederim. Sahada çok iyi savaşan Rusya'yı da kutluyorum. Güzel bir oyun oldu ve yarı final için şanslıydık" dedi.
"TAKIMA GÜVENİYORUM"
İngiltere ile oynayacakları yarı final maçını değerlendiren Zlatko Dalic, "İngiltere güçlü bir takım ama biz de durmak istemiyorum. En iyi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Takımıma güveniyorum" şeklinde konuştu.
Son Dakika Haberleri
Sonuçlar
Bugüne ait maç bulunmuyor.
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Uruguay
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|5
|9
|2
|Rusya
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|4
|6
|3
|Suudi Arabistan
|3
|1
|0
|2
|2
|7
|-5
|3
|4
|Mısır
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0