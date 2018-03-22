Hırvatistan'ın hocası gözyaşlarını tutamadı!

Milli Takımı'nın teknik direktörüpenaltılarda mağlup ederek yarı finale yükseldikleri karşılaşmanın ardından gözyaşlarına hakim olamadı.Rakitic'in attığı son penaltıyla duygu patlaması yaşadığını dile getiren Zlatko Dalic, "Maç boyunca çok konsantreydim ve Rakitic'in penaltısı sonrası duygu paylaması yaşadım. Kendimi gerçekten rahatlamış hissettim. Sık sık ağlayan sulu gözlü biri değilim ancak iyi bir sebebim vardı. Hırvatistan yarı finale yükseldi ve bu büyük bir başarı" ifadelerini kullandı.Şanslı olduklarını itiraf eden Dalic, "Oyuncularımız tebrik ederim. Sahada çok iyi savaşan Rusya'yı da kutluyorum. Güzel bir oyun oldu ve yarı final için şanslıydık" dedi.İngiltere ile oynayacakları yarı final maçını değerlendiren Zlatko Dalic, "İngiltere güçlü bir takım ama biz de durmak istemiyorum. En iyi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Takımıma güveniyorum" şeklinde konuştu.