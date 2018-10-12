UEFA Uluslar Ligi A grubunun ikinci haftasında Hırvatistan ile İngiltere karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Mücadelenin ikinci devresinde iki taraf da aradığı golü bulamadı ve Hırvatistan ile İngiltere 0-0 berabere kaldı.
Hırvatistan'da Domagoj Vida 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte Hırvatistan ve İngiltere grupta ilk puanlarını aldı. Grupta liderlik koltuğunda 6 puanla İspanya oturuyor.
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Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Mücadelenin ikinci devresinde iki taraf da aradığı golü bulamadı ve Hırvatistan ile İngiltere 0-0 berabere kaldı.
Hırvatistan'da Domagoj Vida 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte Hırvatistan ve İngiltere grupta ilk puanlarını aldı. Grupta liderlik koltuğunda 6 puanla İspanya oturuyor.
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