UEFA Uluslar Ligi A grubunun ikinci haftasındailekarşı karşıya geldi.Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.Mücadelenin ikinci devresinde iki taraf da aradığı golü bulamadı ve Hırvatistan ile İngiltere 0-0 berabere kaldı.Hırvatistan'da Domagoj Vida 90 dakika sahada kaldı.Bu sonuçla birlikte Hırvatistan ve İngiltere grupta ilk puanlarını aldı. Grupta liderlik koltuğunda 6 puanla İspanya oturuyor.