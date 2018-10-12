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Hırvatistan'da yıldızlar sustu! Sessiz maç...

UEFA Uluslar Ligi A grubunda ikinci maçta Hırvatistan ile İngiltere 0-0 berabere kaldı.

Kaynak: Sporx.com
Hırvatistan'da yıldızlar sustu! Sessiz maç...
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12 Ekim 2018 23:37
UEFA Uluslar Ligi A grubunun ikinci haftasında Hırvatistan ile İngiltere karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Mücadelenin ikinci devresinde iki taraf da aradığı golü bulamadı ve Hırvatistan ile İngiltere 0-0 berabere kaldı.

Hırvatistan'da Domagoj Vida 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Hırvatistan ve İngiltere grupta ilk puanlarını aldı. Grupta liderlik koltuğunda 6 puanla İspanya oturuyor.

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