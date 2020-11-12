Hırvatistan'da tehlike: 'Sınırdan almayacaklar'

Domagoj Vida'nın koronavirüs testinin Milli Takımımızla oynanan maçın devre arasında pozitif çıkmasının ardından Hırvatistan'da karmaşa hakim...



24Sata'da yer alan habere göre; pazartesi günü yapılan testlerde tüm takımın sonuçları negatif çıktı. Bu testlere dayanarak tüm takım Türkiye maçının kadrosuna yazıldı. Milli takımımızla oynanan maçın sabahında, İsveç maçı için tüm takıma bir kez daha test yapıldı. Bu testte Vida dışında tüm takımın testleri negatif çıktı.



Domagoj Vida, testinin pozitif çıkması sonrası apar topar kadrodan çıkarıldı ve evine gönderildi. Herhangi bir semptomu ve şikayeti olmayan Hırvat stoper, evinde izolasyona girdi.



BİR DİĞER TEHLİKE İSVEÇ!



Hırvatistan'ı bekleyen bir diğer tehlike ise İsveç'teki pandemi protokolleri...



İsveç hükümeti, koronavirüse yakalanmış veya yakın temaslı kişileri ülkeye kabul etmiyor. Hırvat hükümeti, bu gelişme üzerine İsveç ile temasa geçti. Ayrıca, UEFA ile de temaslar başladı. UEFA protokollerine göre hareket eden Hırvatistan, oyuncularını tekrar teste soktu.



Test sonuçlarının gün içerisinde sonuçlanacağı ve bu sonuçlara göre harkeet edileceği kaydedildi.



