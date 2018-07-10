Hırvatistan'a finali getiren adam Mario Mandzukic: "Mucize değil"
Hırvatistan'ın İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek finale yükseldiği maçta galibiyet golünü atan Mario Mandzukic, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.
Hırvatistan Milli Takımı'nın forveti Mario Mandzukic, İngiltere'yi 2-1 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi.
ASLANLAR GİBİYDİK
Hırvatistan'ın galibiyet golünü atan Mandzukic, "Bu sonuç nedeniyle çok mutluyuz. Sahada aslanlar gibiydik. Oynadığımız futboldan keyif aldık ve finale yükseldik." ifadelerini kullandı.
BÜYÜK TAKIMLAR BAŞARIR
Büyük bir takım olduklarına vurgu yapan Mandzukic, "Muhteşem bir zafer! Burada bırakmayacağız. Bu sonuç mucize değil, olağanüstü bir durum değil. Çünkü, bu sonucu büyük takımlar başarır. Yüreğimizle oynadık. Şu an hepimizin kalbi yanıyor!" şeklinde konuştu.
ASLANLAR GİBİYDİK
Hırvatistan'ın galibiyet golünü atan Mandzukic, "Bu sonuç nedeniyle çok mutluyuz. Sahada aslanlar gibiydik. Oynadığımız futboldan keyif aldık ve finale yükseldik." ifadelerini kullandı.
BÜYÜK TAKIMLAR BAŞARIR
Büyük bir takım olduklarına vurgu yapan Mandzukic, "Muhteşem bir zafer! Burada bırakmayacağız. Bu sonuç mucize değil, olağanüstü bir durum değil. Çünkü, bu sonucu büyük takımlar başarır. Yüreğimizle oynadık. Şu an hepimizin kalbi yanıyor!" şeklinde konuştu.
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Sonuçlar
Yarı finaller
|Fransa
|
1-0
10.07.2018
|Belçika
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Uruguay
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|5
|9
|2
|Rusya
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|4
|6
|3
|Suudi Arabistan
|3
|1
|0
|2
|2
|7
|-5
|3
|4
|Mısır
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0