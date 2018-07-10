Hırvatistan'a finali getiren adam Mario Mandzukic: "Mucize değil"

Hırvatistan Milli Takımı'nın forveti, İngiltere'yi 2-1 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi.Hırvatistan'ın galibiyet golünü atan Mandzukic, "Bu sonuç nedeniyle çok mutluyuz. Sahada aslanlar gibiydik. Oynadığımız futboldan keyif aldık ve finale yükseldik." ifadelerini kullandı.Büyük bir takım olduklarına vurgu yapan Mandzukic, "Muhteşem bir zafer! Burada bırakmayacağız. Bu sonuç mucize değil, olağanüstü bir durum değil. Çünkü, bu sonucu büyük takımlar başarır. Yüreğimizle oynadık. Şu an hepimizin kalbi yanıyor!" şeklinde konuştu.