Hırvatistan zorlandı ama Malta'yı yıktı!

Dünya Kupası Elemeleri'nde Hırvatistan, evinde ağırladığı Malta'yı 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Hırvatistan zorlandı ama Malta'yı yıktı!
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30 Mart 2021 23:41
Dünya Kupası Elemeleri'nde Hırvatistan evinde Malta ile karşı karşıya geldi. HNK Rijeka Stadı'nda oynanan mücadeleyi Hırvatistan 3-0 kazandı.

Hırvatistan'a galibiyeti getiren goller, 62. dakikada Perisic, 76. dakikada penaltıdan Modric ve 90. dakikada Brekalo'dan geldi. Hırvatistan'da Beşiktaş'tan Domagoj Vida 90 dakika sahada kalırken, Rizespor'dan Melnjak ilk 11'de başladığı maçta 57. dakikada kenara geldi.

Bu sonucun ardından gruptaki 3. maçında 2. galibiyetini alan Hırvatistan puanını 6 yaparken, Malta 3 maç sonunda 1 puanda kaldı.

Grubun 4. hafta maçında Hırvatistan deplasmanda Rusya ile karşılaşacak, Malta ise evinde Güney Kıbrıs'ı konuk edecek.



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