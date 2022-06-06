Hırvatistan ve Fransa ilk puanlarını aldı

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 2. maçında Hırvatistan ile Fransa 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Hırvatistan ve Fransa ilk puanlarını aldı
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06 Haziran 2022 23:42
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçında Hırvatistan, sahasında Fransa'yı konuk etti.

Stadion Poljud'da oynanan karşılaşma karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın ikinci yarısı ise golle başladı. 52. dakikada Guendouzi'nin golüyle öne geçen Fransızlar 30 dakika skoru önde götürmeyi başardı. 83. dakikada ise Hırvatistan penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Kramaric'in golüyle maça eşitlik geldi. Kalan dakikalarda gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

2 maçı geride kalan UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta bu sonuçla iki takım da ilk puanlarını almış oldu.

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