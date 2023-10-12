Hırvatistan - Türkiye: Muhtemel 11

A Milli Futbol Takımımız UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu altıncı maçında deplasmanda averajla önünde lider durumda bulunan Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.Osijek şehrindeki Opus Arena'da yapılacak maç, TSİ 21.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak. Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Anthony Taylor yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Gary Beswick ve Adam Nunn, dördüncü hakemliğini ise Michael Salisbury üstlenecek.Grubun diğer maçında ise aynı gün Letonya ile Ermenistan karşılaşacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Galler ise yedinci maç gününü bay geçecek.Milli Takımımızda Ozan Kabak sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.Hırvatistan'da sakatlıkları bulunan isimlerden Kramaric maç kadrosuna alınmadı, Bruno Petkovic'in durumu ise maç saatinde belli olacak.Uğurcan, Zeki, Kaan, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Orkun, Kerem, Hakan, İrfan Can, BertuğLivakovic, Juranovic, Sutalo, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Pasalic, Livaja, BrekaloTürkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde ilk maçına Hırvatistan karşısında çıkacak.Üç yıllık sözleşmeye imza atarak görevine başlayan Montella yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, ikinci maçını ise 15 Ekim'de Konya'da Letonya ile oynayacak.D Grubu'nda bir maçı eksik Hırvatistan 10 puanla, aynı puana sahip Türkiye'nin averajla önünde lider durumda bulunuyor. Grupta 7'şer puanlı takımlar Ermenistan ve Galler ise 3 ve 4. sırada yer alıyor. Puanı bulunmayan Letonya ise son sırada.Türkiye ile Hırvatistan arasında grupta oynanan ilk maçı Hırvatlar 2-0 kazanmıştı.EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu altıncı maçında deplasmanda Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 619. müsabakaya çıkacak.Ay-yıldızlılar, 100 yıllık tarihinde 338'i resmi, 280'i özel toplam 618 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 239 galibiyet, 146 beraberlik ve 233 yenilgi yaşadı.Milli takım, 263'ü deplasmanda, 271'i evinde, 84'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 842 gol attı, kalesinde 885 gol gördü.Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 618 karşılaşmanın 534'ünü Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda konuk olacağı Hırvatistan ile 12. kez karşı karşıya gelecek.Türkiye, rakibiyle yaptığı 8'i resmi, 3'ü özel toplam 11 maçta bir galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgiyle sahadan ayrıldı.Dördü tarafsız sahada, üçü Zagreb, ikisi İstanbul, biri Eskişehir ve biri de Bursa'daki müsabakalarda Hırvatistan 15, Türkiye 9 gol buldu.Türkiye, rakibiyle yaptığı 8 resmi maçın 5'inde gol yollarında suskun kalırken, ikisinde kalesini gole kapatabildi.İki ülkenin A milli futbol takımları, ilk kez 11 Haziran 1996'da İngiltere'de düzenlenen 10. Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde karşılaştı.Nottingham kentinde yapılan maçı Hırvatistan, Vlaovic'in 87. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.Türkiye ile Hırvatistan ikinci randevuda 12 Haziran 1997'de Japonya'da düzenlenen Kirin Kupası'nda karşı karşıya geldi. Sendai'deki maç 1-1 sona ererken, Türkiye'nin golünü Ertuğrul Sağlam attı.Taraflar arasındaki üçüncü karşılaşma, 31 Mart 2004 tarihinde Zagreb'de yapıldı. Özel maç, 2-2 bitti.