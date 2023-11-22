EURO 2024 Elemeleri D Grubu 8. hafta maçında Hırvatistan ile Ermenistan karşı karşıya geldi. Maksimir'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Hırvatistan 1-0'lık skorla kazandı.



Hırvatistan'a galibiyeti getiren golü 43. dakikada Ante Budimir attı.



Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, mücadeleye ilk 11'de başladı ve etkili kurtarışlar yaparak Ermenistan'ın gol bulmasına engel oldu.



Bu sonucun ardından Hırvatistan, milli takımımızın da bulunduğu grubu 16 puanla ikinci sırada bitirerek EURO 2024 vizesi aldı. Ermenistan ise 8 puanla grubu 4. noktaladı.





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