Hırvatistan Slovakya'yı deplasmanda yendi

Dünya Kupası Elemeleri H Grubu'nda Hırvatistan, deplasmanda Slovakya'yı 1-0 mağlup ederek 10 puana yükseldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Hırvatistan Slovakya'yı deplasmanda yendi
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04 Eylül 2021 23:36
Dünya Kupası Elemeleri H Grubu'nda Slovakya ile Hırvatistan karşı karşıya geldi.

Tehelné pole Stadı'nda oynanan maçı Hırvatistan 1-0 kazanarak üç puanı almayı başardı.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Hırvatistan ikinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle başladı. Slovakya ise evinde oynamanın avantajını kullanarak topa daha fazla sahip olamamasına rağmen daha tehlikeli pozisyonlar yakalayan taraf oldu. Maçta dakikalar 86'yı gösterdiğinde Brozovic sahneye çıkarak golünü attı ve Hırvatistan maçı 1-0 kazandı.

Bu sonucun ardından Hırvatistan Rusya ile puanlarını eşitledi ve zirve mücadelesini sürdürdü. Slovakya ise 7 puanda kalarak zirve şansını kaçırmış oldu.


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