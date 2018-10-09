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Hırvatistan, şeref maçında acımadı! 15 gol...

Hırvatistan Milli Takımı, Bjelovar takımının 110. yılı şerefine oynanan hazırlık maçında rakibini 15-1 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Hırvatistan, şeref maçında acımadı! 15 gol...
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09 Ekim 2018 19:47
Hırvatistan Milli Takımı, Bjelovar takımının 110. yılı şerefine oynanan özel maçta şov yaptı ve Bjelovar'ı 15-1 mağlup etti

Hırvatistan 3. Lig takımında oynayan Bjelovar karşısında as kadro çıkan Hırvatistan Milli Takımı'nda 5 gol atan Andrej Kramaric maçın yıldızı oldu.

Farklı galibiyeti getiren diğer golleri Marko Livaja (3), Ivan Perisic (2), Ivan Rakitic, Ante Rebic, Tin Jedvaj, Milan Badelj ve Mario Pasalic attı.

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