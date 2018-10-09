Hırvatistan, şeref maçında acımadı! 15 gol...

Hırvatistan Milli Takımı, Bjelovar takımının 110. yılı şerefine oynanan özel maçta şov yaptı ve Bjelovar'ı 15-1 mağlup etti
Hırvatistan 3. Lig takımında oynayan Bjelovar karşısında as kadro çıkan Hırvatistan Milli Takımı'nda 5 gol atan Andrej Kramaric maçın yıldızı oldu.
Farklı galibiyeti getiren diğer golleri Marko Livaja (3), Ivan Perisic (2), Ivan Rakitic, Ante Rebic, Tin Jedvaj, Milan Badelj ve Mario Pasalic attı.
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Hırvatistan 3. Lig takımında oynayan Bjelovar karşısında as kadro çıkan Hırvatistan Milli Takımı'nda 5 gol atan Andrej Kramaric maçın yıldızı oldu.
Farklı galibiyeti getiren diğer golleri Marko Livaja (3), Ivan Perisic (2), Ivan Rakitic, Ante Rebic, Tin Jedvaj, Milan Badelj ve Mario Pasalic attı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın