Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu 10. karşılaşmasında Hırvatistan, Rusya'yı ağırladı.



Poljud Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Hırvatistan'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 81. dakikada kendi kalesine Fedor Kudryashov kaydetti.



Bu sonucun ardından Hırvatistan, puanını 23'e yükseltti ve grup liderliğini alarak Dünya Kupası'na direkt katılma hakkı elde etti. Rusya ise 22 puanda kalarak 2. sırada yer aldı ve play-off'a kaldı.





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