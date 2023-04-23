Hırvatistan Rallisi'nin galibi Evans

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Hırvatistan'da düzenlenen 4. ayağını, Toyota Gazoo takımının Büyük Britanyalı pilotu Elfyn Evans birinci olarak tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Hırvatistan Rallisi'nin galibi Evans
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23 Nisan 2023 18:44
Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Hırvatistan'da düzenlenen 4. ayağını, Toyota Gazoo takımının Büyük Britanyalı pilotu Elfyn Evans kazandı.

Başkent Zagreb'de yapılan ve 20 etaptan oluşan mücadeleyi, 2 saat 50 dakika 54.3 saniyede tamamlayan Evans, sezonun ilk, kariyerinin 6. WRC birinciliğine ulaştı.

M-Sport Ford sürücüsü Ott Tanak, Evans'ın 27 saniye arkasında 2'nci, Esapekka Lappi (Hyundai Shell Mobis) ise liderin 58.6 saniye gerisinde 3. oldu.

Yarışı 5. sırada bitiren Sebastien Ogier (Toyota Gazoo) puanını 69'a çıkararak pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. WRC'de 8 şampiyonluğu bulunan Ogier'i, aynı puana sahip Evans ve 68 puanla Kalle Rovanpera (Toyota Gazoo) izledi.

WRC'nin 5. ayağı, 11-14 Mayıs tarihlerinde Portekiz'de düzenlenecek.

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