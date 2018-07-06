Hırvatistan penaltılarda Danimarka'yı yıktı, çeyrek finaldeler

UZATMALARDA PENALTI! MODRIC'E SCHMEICHEL İZİN VERMEDİ

PENALTILARA KALECİLER DAMGA VURDU

Dünya Kupası son 16 tur maçında Hırvatistan ile Danimarka karşı karşıya geldi. 120 dakika 1-1 sona erince penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışların Hırvatistan, rakibine 3-2'lik üstünlük sağladı ve maçı da 4-3 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.Hırvatistan, çeyrek finalde ev sahibi Rusya ile karşı karşıya gelecek.Mücadele çok hızlı başladı. Henüz ilk dakika oynanırken, sağ kanatta Jonas Knudsen uzun bir taç atışı ile topu ceza sahasının içine gönderdi. Yaşanan karambolün ardından Mathias Jörgensen'in vuruşunda top kaleci Subasic'in koltuklarının altından ağlara gitti. Danimarka henüz 1. dakikada bu golle 1-0 öne geçti.Hırvatistan bu gole çok çabuk yanıt verdi. Sağ kanattan gelişen Hırvatistan hücumunda top ceza sahasının içine gönderildi. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top, Danimarkalı oyuncudan sekip Mandzukic'in önüne geldi. Mandzukic de bekletmeden yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. Bu golle 4. dakikada Hırvatistan skora dengeyi getirdi.İlk yarıda daha etkili ve daha fazla rakip alanda olan taraf Hırvatistan oldu ancka ilk 45 dakikada başka gol olmadı.Mücadelenin ikinci yarısı ise ilk yarıya oranla daha düşük tempolu geçti. İki ekip de kontrollü bir oyunu tercih ederken, ikinci yarıda da 1-1'lik eşitlik bozulmadı ve maç uzatmalara gitti.Uzatmaların ikinci yarısında 114. dakikada Modric savunmanın arkasına sarkan Rebic'e şık bir pas attı. Rebic kaleciyi geçtikten sonra ceza sahası içinde topa vuracakken Danimarkalı Jörgensen'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi ve Jörgensen'e sarı kart çıktı. Hırvatistan'da topun başına Modric geçti. Modric'in sağ köşeye yaptığı vuruşu kaleci Kasper Schmeichel kurtarmayı başardı ve eşitlik bozulmadı.Penaltılarda iki kaleci de çok önemli işler yaptı. Hırvatistan, penaltı atışlarında Danimarka'ya 3-2'lik üstünlük kurdu. Maçı da 4-3 kazanan Hırvatistan, Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmeyi başardı.Stat: Nizhny NovgorodHakemler: Nestor Pitana, Hernan Maidana, Juan Pablo Belatti (Arjantin)Hırvatistan: Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic (Dk. 81 Pivaric), Rakitic, Brozovic (Dk. 71 Kovacic), Rebic, Modric, Perisic (Dk. 97 Kramaric), Mandzukic (Dk. 108 Badelj)Danimarka: Schmeichel, Knudsen, Kjaer, Mathias Jorgensen, Dalsgaard, Christensen (Dk. 46 Schöne), Delaney (Dk. 98 Krohn-Dehli), Eriksen, Yurary, Braithwaite (Dk. 106 Sisto), Cornelius (Dk. 66 Nicolai Jorgensen)Goller: Dk. 1 Mathias Jorgensen (Danimarka), Dk. 4 Mandzukic (Hırvatistan)Sarı kart: Dk. 115 Mathias Jorgensen (Danimarka)