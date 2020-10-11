Hırvatistan, İsveç'i 80'den sonra yıktı

UEFA Uluslar Lig A'da Hırvatistan ile İsveç, Stadion Maksimir'de karşı karşıya geldi. Mücadele 2-1'lik Hırvatistan üstünlüğü ile sona erdi.



Maçta Hırvatistan'ın golleri 32. dakikada Nikola Vlasic ve 84. dakikada Andrej Kramaric'ten geldi. İsveç'in golü ise 66. dakikada Marcus Berg'den geldi.



Hırvatistan'da Beşiktaşlı Domagoj Vida, kadroda olmasına rağmen maçta süre almadı.



Portekiz ve Fransa'nın olduğu grupta yer alan iki takım, bu maça puansız geldiler. Hırvatistan 3 puana yükselirken, İsveç ise 3 maç sonunda henüz puanla tanışamadı.



