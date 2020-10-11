Hırvatistan, İsveç'i 80'den sonra yıktı

Hırvatistan ile İsveç, UEFA Uluslar Ligi maçında karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Hırvatistan, İsveç'i 80'den sonra yıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ekim 2020 20:53
UEFA Uluslar Lig A'da Hırvatistan ile İsveç, Stadion Maksimir'de karşı karşıya geldi. Mücadele 2-1'lik Hırvatistan üstünlüğü ile sona erdi.

Maçta Hırvatistan'ın golleri 32. dakikada Nikola Vlasic ve 84. dakikada Andrej Kramaric'ten geldi. İsveç'in golü ise 66. dakikada Marcus Berg'den geldi.

Hırvatistan'da Beşiktaşlı Domagoj Vida, kadroda olmasına rağmen maçta süre almadı.

Portekiz ve Fransa'nın olduğu grupta yer alan iki takım, bu maça puansız geldiler. Hırvatistan 3 puana yükselirken, İsveç ise 3 maç sonunda henüz puanla tanışamadı.



SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için