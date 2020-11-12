Hırvatistan İsveç'e gitti! Her gün test

Hırvatistan Futbol Federasyonu Basın Sözcüsü Tomislav Pacak, Domagoj Vida'nın koronavirüs testinin pozitif çıkmasınn ardından açıklama yaptı.



İsveç tarafından kabul edilmeyeceklerine yönelik iddialar sonrası Pacak, "Karmaşık bir durum yok. Her şey planladığımız gibi gidiyor. Vida, karantinaya girdi. Pazar günü Split'te tüm takım test olacak. İsveçlilere durumu bildirdik. Stockholm'e gelmemizde bir sakınca olmadığını söylediler." dedi.



24Sata'nın Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan aldığı bilgilere göre; Vida ile temaslı olan futbolcular karantina altına girmeyecek ama takımın başka kişilerle temas etmemesi için azami efor sarfedilecek. UEFA protokolüne göre İsveç ile oynanacak maça kadar her gün test olacak.



Hırvatistan Milli Takımı, İstanbul'dan Stockholm'e gitti ve mücadelenin oynanacağı bölgede kampa başladı.



