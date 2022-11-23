Hırvatistan ile Fas puanları paylaştı!

Dünya Kupası F Grubu ilk maçında Hırvatistan ile Fas karşılaştı.



Al Bayt Stadyumu'nda oynanan maçın genelinde Hırvatistan'ın üstünlüğü olsa da Fas, kazandığı toplarla etkili olmaya çalıştı. 90 dakika boyunca iki takımda meşin yuvarlağı çizgiden geçiremedi ve karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.



EN YAŞLI OYUNCU



Luka Modric, Dünya Kupası'nda Hırvatistan forması giyen en yaşlı futbolcu unvanını aldı.



Fas karşısında kaptan olarak sahaya çıkan Modric, 37 yaş 75 gün ile bu unvanı ele geçirdi.



Modric, Fransa 1998'te 35 yaş 191 günlükken görev yapan kaleci Drazen Ladic'i geride bırakmayı başardı.



SAISS DE OYNADI



Fas'ta forma giyen Beşiktaşlı futbolcu Romain Saiss, kaptan olarak çıktığı karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı. Başarılı stoper etkili oyunuyla taraftarının beğenisini topladı.



Karşılaşmayı 59 bin 407 taraftar izledi. Tribünlerin büyük çoğunluğunu Faslı taraftarlar oluşturdu.



Grubun diğer maçında Belçika ile Kanada bugün saat 22:00'de karşı karşıya gelecek. Fas, Grubun bir sonraki haftasında Belçika ile karşılaşacak. Hırvatistan ise Kanada ile karşı karşıya gelecek.



MAÇTAN DAKİKALAR



Karşılaşmanın ilk net gol pozisyonunu 17. dakikada Hırvatistan yakaladı. Perisic'in ceza sahası dışından çıkardığı sert şutta, meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.



45+2. dakikada Sosa'nın soldan ön direğe yerden kestiği ortada Vlasic'in vuruşunda, rakibinin açısını iyi kapatan kaleci Bounou golü önledi.



52. dakikada sol kanattan Hırvatistan'ın kullandığı kornerde kaleci Bounou'nun çıkardığı topu altıpasın içinde önünde bulan Lovren, kayarak şutunu çekti. Kale çizgisi önünde bulunan Amrabat, meşin yuvarlağa müdahale ederek gole izin vermedi.



65. dakikada serbest vuruş organizasyonunda Hakimi'nin uzak mesafeden yaptığı sert şutta, kaleci Livakovic topu güçlükle çeldi.



Kalan bölümde iki takımın da skoru değiştirme çabaları yeterli olmadı ve karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.



