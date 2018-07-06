Hırvatistan Başkanı, ne VIP'te ne locada! Tribünde...

Danimarka ve Hırvatistan arasındaki 2018 Dünya Kupası son 16 turu karşılaşmasının ana konuklarından biri de Hırvatistan Başkanı Kolinda Grabar-Kitarovich...



Maçı VIP tribününde değil, her zamanki gibi Hırvat taraftarlar ile birlikte aynı tribünden izledi. Aynı zamanda Rusya'ya bütün halkı ile beraber bir yolcu uçağında ekonomi sınıfında uçtu.



Dünya Kupası'nda katıldığı bu maç hakkında yorumlarda bulunan Hırvatistan başkanı Kolinda Grabar-Kitarovich, "Bende herkes gibi ülke milli takımımın büyük destekçisi olduğumu göstermek istedim. Üzerime milli formayı giymek isityordum, fakat VIP tribününde uzun elbise ile gelme zorunluluğu vardı. Bende Hırvat taraftartarla maçı izlemeye karar verdim. Maalesef Modric penaltıyı değerlendiremedi, ama kalecimiz penaltı atışlarında yıldızlaştı ve bizi çeyrek finallere taşıdı. Rusya ile Sochi de karşılaşacağımız maçı sabırsızlıkla bekliyorum." şeklinde konuştu.



Grabar-Kitarovich, twitter hesabı üzerinden Rusya ile oynayacakları çeyrek final maçına da gideceğini belirtirken, Putin'in bu maça gelip gelmeyeceği hala bilinmiyor.



Grabar-Kitarovich, 2015'in şubat ayında Hırvatistan'ın başkanı oldu. Bundan önce kendisi ABD Büyükelçisi ve NATO'da çalışan bir diplomattı.



