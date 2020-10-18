Hırvat 'Messi', Beşiktaş'a önerildi

Milan'da beklentileri karşılayamayan ve 5 Ekim sonrası kulüpsüz kalan Alen Halilovic, Türkiye'ye gelebilir.



Hırvat futbolunun büyük umutlara sahip olduğu 24 yaşındaki Halilovic, "dahi çocuk" olarak anılıyor.



MENAJERİ İSTANBUL'DA



Hırvat Germanijak'tan Izak Ante Sucic'in haberine göre; Halilovic'in menajeri Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüşmek için İstanbul'a geldi.



Serbest oyuncu konumunda olan Halilovic'in, Beşiktaş'la devre arasından itibaren geçerli olmak üzere uzun süreli bir sözleşmeye imza atacağı da iddia edildi.



Halilovic, Barcelona altyapısına dahil olduğu dönemde çok büyük bir yetenek olarak gösteriliyordu. Geçtiğimiz sezonu Heerenveen'de kiralık olarak geçiren Halilovic, 26 maçta 3 gol ve 5 asistlik katkı yaptı.



