Hırvat basınında tarihi zaferin yansımaları

Hırvatistan'ın 2018 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi yenerek tarihinde ilk kez finale yükselmesi, ülke basınında geniş yer buldu.

Hırvatistan'ın 2018 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi uzatmalar sonunda 2-1 yenerek tarihinde ilk kez finale yükselmesi, ülke basınında geniş yer buldu.

Hırvatistan'ın köklü gazetelerinden "Jutarnji", "Biz Hırvatlarız" başlığı ile verdiği haberde, milli takımın finale yükseldiği gecede taraftarların, yaşadıkları coşkuyla adeta transa geçtiğini ifade etti.

Ülke genelinden coşkulu kutlamalara da yer veren gazete, "Hırvatlar Moskova'yı inletti" ifadesini kullandı.

"Vecernji" gazetesi ise "Tarih zafer" başlığı ile yayımladığı haberinde, "Hırvatistan: Bitmeyen aşk" ifadesine yer verdi.

Hırvatistan'ın devlet televizyonu "HRT", Hırvatistan'ın kupaya sadece bir adım uzaklıkta olduğunu belirtirken, resmi haber ajansı "HINA" da "Luzhniki yanıyor, milli takım finalde" ifadesini kullandı.

Ülkenin en çok okunan spor haber sitelerinden "Gol" ise "Hırvatlar mucizevi bir geri dönüşle finalde. Sırada Fransa var" ifadelerine yer verdi.

1998 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncü olan ve o yıl yarı finalde Fransa'ya kaybeden Hırvatistan, 20 yıl sonra bu kez finalde Fransa ile karşılaşacak.

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Sonuçlar
Yarı finaller
Fransa
1-0
10.07.2018
 Belçika
1
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
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