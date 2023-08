Hirfanlı Baraj Gölü Optimist Yelken Yarışları başladı

Kırşehir'de düzenlenen Hirfanlı Baraj Gölü Optimist Yelken Yarışları, Savcılı plajında başladı.



Türkiye Yelken Federasyonu ve Ahiler Kalkınma Ajansı'nın (AHİKA) iş birliği, Kırşehir Valiliğinin koordinesinde düzenlenen yarışlara İstanbul, Antalya, Mersin, İskenderun, Trabzon ve Isparta'dan 9 kulüpten 100'e yakın sporcu katılıyor.



Yarışların başlaması dolayısıyla Savcılı plajında düzenlenen törende konuşan Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Kırşehir'de böyle bir organizasyonu gerçekleştirmenin heyecanı ve gururunu yaşadığını belirterek, "Optimist yelken yarışlarını bu sene ilk kez icra ediyoruz, inşallah bundan sonra her sene tekrarlamak istiyoruz. İç Anadolu'nun denizi diye tabir edilen Hirfanlı Barajı'nda bu şekilde yelken yarışlarıyla ve sporla bütünleşmesini önemsiyoruz. Önemli değerlerimizin başında gelen Hirfanlı'nın potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Ekoturizm ve buranın güzelliklerini Ankara başta olmak üzere çevre illerimizle paylaşmak istiyoruz. Yerli turistimizin, vatandaşımızın uğrak noktalarından biri olmasını arzu ediyoruz." dedi.



Özlem Akdurak: "Her yıl burada olacağımızın sözünü veriyorum"



Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak da Hirfanlı'nın coğrafi uygunluğunu kontrol ettiklerini ve bölgenin yelken sporu için çok uygun olduğunu vurgulayarak, "Ahiliğin erdemleriyle sporun güzelliğini buluşturup güzel bir organizasyonla başarılı sporcular getireceğimize inanıyorum. Burası için gönülden bir davet varken her yıl burada olacağımızın sözünü veriyorum. Organizasyonda emeği geçenlere ve çağrımıza kulak verip birçok ilimizden buraya gelen yelken ailesine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Sporcularla görüşerek başarı dileyen Buhara ve Akdurak, daha sonra yarışların startını verdi.



Öte yandan deprem bölgesinden gelen Ceyda Yağcı, çocuklarının İskenderun Yelken Kulübü adına yarışlara katıldığını belirterek, çocukların böyle organizasyonlarda yer almalarının depremin olumsuz psikolojik etkisini azalttığını söyledi.



Yarışlar, 6 Ağustos Pazar günü final müsabakaları, ödül töreni ve çeşitli etkinliklerle sona erecek.