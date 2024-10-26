Manchester United'ı elinden kaçıran Fenerbahçe'de Jose Mourinho iddialı ifadeler kullandı.



ÜZERİNE KOYABİLİRİZ



1 puan kazanmadıklarını, aksine 2 puan kaybettiklerini düşündüğünü dile getiren Portekizli, Fenerbahçe'ye yakışan bir oyun çıkardıklarını ve üstüne koyarak devam edeceklerini vurguladı. Maç sonrası oyuncuların tebrik eden Mou, "Süper Lig'in çok daha üstünde olan rakibe karşı harika bir iş çıkardınız. Baz almamız gereken oyun bu. Daha iyisini de yapabiliriz. Üzerine koyarak devam etmemiz hâlinde ligdeki her maçımızı kazanırız" diye konuştu.



DAHA AZI OLAMAZ



Fenerbahçe'ye yakışan bir oyun çıkardıklarını söyleyen Jose Mourinho, "Mücadele, tempo ve arzu olması gerektiği gibiydi" derken "Geliştirmemiz gereken yanlarımız var" vurgusu yapmayı da ihmal etmedi. Artık oyunun geri gitmesine izin veremeyeceklerinin altını çizen Portekizli çalıştırıcı, "Manchester mücadelesi geride kaldı. Şimdi Bodrum maçına odaklanma zamanı. Bu sınava sadece bir idman yaparak çıkacağız. Ancak sizden beklentim aynı oyun kalitesini sahaya yansıtmanız ve tribünleri coşturacak bir galibiyet almanız" dedi.



TEK KİŞİLİK ŞOV



İngiliz basını Fenerbahçe - Manchester United maçını tek taraflı gördü. ManU'nun Avrupa'daki son 11 maçta tek galibiyet almasına vurgu yapan Ada medyası, Erik ten Hag için "Yine takımının kazanamamasını izledi" diye yazarken, Mourinho için "Tek kişilik şov" yorumu yaptı. Fenerbahçe'nin penaltı beklentisini haksız bulan İngilizler, Mourinho için, "Hırçın" ifadesi kullandı.



YENİ JOKER MERT



Ferdi Kadıoğlu'nun vedasıyla Fenerbahçe'nin yeni jokeri Mert Müldür oldu. Gerçek mevkii sağ bek olan millî yıldız, stoper ve sol bekte de görev yapabiliyor. Avrupa Ligi'nde sol bekin alternatifsiz ismi olan Mert, ligde sağa geçecek, solu Kostic devralacak.



