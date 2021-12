Şampiyon 'Özgünhan'ın tayları da zirveyi bırakmıyor

Malatya'daki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Sultansuyu Tarım İşletmesinde yetiştirilen şampiyon atların tayları da yarış severlerden yoğun ilgi görüyor.



Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde 1865'te kurulan işletme, Sultansuyu Harrası'nda yetişen saf kan Arap atları hipodromlarda şampiyonluğa koşuyor. İşletmede yetişen ce geçmişte onlarca şampiyonluk elde eden, şu anda ise damızlık olarak kullanılan Özgünhan'ın tayları da hipodromlarda zirveyi bırakmazken bu atın yavrularına olan ilgi de her geçen gün artıyor.



Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürü Olcay Akın, AA muhabirine, işletmede yetiştirilen tay satışları ile elde edilen gelirin her geçen yıl arttığını söyledi.



İşletmenin son 5 yılda tay satışlarından elde ettiği geliri katlayarak arttırdığını belirten Akın, 2017'de 4 milyon lira olan gelirin 2021'de 12 milyon liraya yükseldiğini belirtti.



Özgünhan'ın 261 tayı da sahiplerine para kazandırıyor



Kısrak sayısının 110'dan 130'a çıkarılmasıyla bu rakamın daha yukarılara çıkacağına işaret eden Akın, "Yarış alanlarında şampiyonlar yetiştiriyoruz. Bunlardan birisi de Özgünhan. 1998 doğumlu 23 yaşında halen aygırlığa devam ediyor. Sahalarda koşan ve sahiplerine para kazandıran 261 yavrusu var."



Sattıkları tayların başarıları yeni yetişenlere ilgiyi arttırdığını aktaran Akın, şöyle konuştu: "Onun için taylarımız, geleceğin şampiyonları biraz daha fazla fiyata gitmiş oluyor. Özgünhan 2003'de Cumhuriyet Kupası şampiyonu. Özgünhan'ın yavrularından Taykut da 2018'de Cumhuriyet Kupası şampiyonu oldu. Özgünhan kendi koşu hayatında 38 yarışta 24 birincilik alan, 36 kez tabelaya giren şampiyonların şampiyonu bir aygırımız. Tabii yavrularına bu karakteri aktarması beklenen bir olay. Sahalardaki taylarının 161 tanesi birincilik alması nedeniyle Özgünhan'ın yavruları ilgi görüyor. Onun için Özgünhan işletmemizin her şeyi onun için ona gözümüz gibi bakıyoruz."





