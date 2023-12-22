Hindistan'da olimpiyat madalyalı güreşçi, yeni federasyon başkanına tepki olarak güreşi bıraktı

Hindistan'da olimpiyat madalyalı kadın güreşçi Sakshi Malik, cinsel istismar iddialarının odağındaki eski Federasyon Başkanı Bhushan Sharan Singh'in yardımcılarından Sanjay Singh'in yeni Güreş Federasyonu Başkanı (WFI) seçilmesine tepki olarak güreşi bıraktı.



BBC'nin haberine göre, kadın güreşçiler, Sanjay Singh'in WFI Başkanı seçilmesine tepki gösterdi.



Malik, WFI Başkanlık seçim sonuçlarının ilan edilmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, hayal kırıklığını dile getirerek, "40 gün boyunca yollarda yattık. Eğer Bhushan Sharan Singh'in iş ortağı ve yardımcısı, WFI başkanı seçiliyorsa ben güreşi bırakıyorum." dedi.



Kadın güreşçilere karşı istismarların son bulması için federasyona bir kadının başkanlık etmesini istediklerine işaret eden Malik, "Bir kadına bile pozisyon verilmedi." şeklinde konuştu.



2016 Olimpiyat Oyunları'nda 58 kilogramda ülkesine madalya kazandıran Malik, güreşi bıraktığını açıklarken göz yaşlarına hakim olamadı.



Eski Güreş Federasyonu Başkanı ve aynı zamanda Başbakan Narendra Modi'nin iktidardaki Bharatiya Janata Partisinden (BJP) 6 dönem milletvekilliği yapan Bhushan Sharan Singh'in kadın güreşçilere cinsel istismarda bulunduğu iddia edilerek istifası isteniyordu.



- Singh'in tutuklanması için tepkiler artıyor



Singh ve diğer yetkililer hakkında soruşturma başlatılması için ocak ayında, uluslararası medyada gündem olan bir gösteri düzenlenmişti.



Dünya şampiyonu güreşçi Vinesh Phogat, protestolar sürerken 10 kadın güreşçinin Singh'in kendilerine de cinsel istismarda bulunduğunu itiraf ettiğini, Singh görevinden alınmadıkça güreşçilerin uluslararası turnuvalarda yarışmayacaklarını açıklamıştı.



Kadın güreşçiler, hakkındaki cinsel istismar iddiaları nedeniyle Singh'in istifa etmesi ve tutuklanması talebiyle ellerinde mumlarla 23 Mayıs'ta Yeni Delhi'de yürüyüş yapmıştı.



28 Mayıs'ta Yeni Delhi'deki Jantar Mantar bölgesinden yeni parlamento binasına yürümek istedikleri sırada gözaltına alınmalarına tepki gösteren kadın güreşçiler, "suçlu" muamelesine maruz kaldıklarını dile getirmişti.



Kadın güreşçiler, madalyalarını Uttarakhand eyaletindeki Haridwar şehrinden Ganj Nehri'ne atacaklarını ve sonrasında Hindistan Kapısı'nda açlık grevi yapacaklarını açıklamıştı.



Singh ise kadın güreşçilere yönelik cinsel istismar iddialarını reddediyor.





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