Hıncal Uluç'a Adem Büyük'e hakaretten tazminat cezası

Gazeteci yazar Hıncal Uluç, Yeni Malatyasporlu futbolcu Adem Büyük'e hakaret ettiği gerekçesiyle 150 bin lira manevi, 2 bin 180 lira adli para cezasına mahkum edildi.



Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un 33 yaşındaki kaptanı Adem Büyük, bir televizyon programında kendisine yönelik hakaret ettiği iddiasıyla gazeteci yazar Hıncal Uluç hakkında Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.



Adem Büyük ayrıca avukatları Mehmet Şahin ve Mehmet Erbaş aracılığıyla Hıncal Uluç hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.



Malatya 6. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davada Uluç, 150 bin lira manevi tazminata mahkum edildi.



"İnsanlık onuru ve spor ahlakı ile bağdaştırılamamıştır"



Açıklanan gerekçeli kararda, davalının, basit bir spor yazarı ya da orta seviye televizyon yorumcusu şeklinde değerlendirilmesinin mümkün olmadığını, temsil kabiliyetine sahip sporcu hakkında yorum yaparken azami ehemmiyet ve dikkat göstermesi gerekirken bu hassasiyete uymadığı belirtildi.



Uluç'un, davacı hakkında spor programındaki konuşması dışında "haftanın sahtekarı", "sözde kaptan" gibi ifadeleri kullanarak Büyük'ü rencide edecek söylemlerini sürdürdüğü kaydedilen gerekçeli kararda, şu değerlendirmeler yer aldı:



"Her ne kadar davacının konumu itibarıyla bu tip yorumlara hatta en ağır eleştirilere maruz kalabileceği ve bunları sindirmesini beklenmesi hayatın olağan akışına uygun bulunduğuna dair örnek gösterilebilecek birçok içtihat bulunduğu örneklenecek olsa bile davacının konumu ve sosyal statüsünün verilecek örneklerle bir tutulamayacağı, futbol sahasında karşılaşılan ağır eleştiri ve yeri geldiğinde tasvip edilemeyecek hakaret içerikli cümle ve saldırıların dahi bu sporun ister istemez kabullenilmesi gereken dünya çapında bir parçası olmasına rağmen saha dışında özellikle milyonlarca insanın takip ettiği ana akım medyada buna benzer ağırlığı eşit olmasa bile rencide edecek cümle ve kelimelerin kullanılması, insanlık onuru ve spor ahlakı ile bağdaştırılamamıştır. Davacı ve davalının sosyal ekonomik durumları, olayın oluşu, davacının toplum içerisinde işgal ettiği yer, sarf edilen sözlerin ağırlığı ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirilmiş, bu doğrultuda 150 bin TL manevi tazminata hükmedilmesi ve fazlaya ilişkin talebin reddine gerektiği vicdani kanaatine ulaşılmış ve hüküm kurulmuştur."



2 bin 180 lira da adli para cezası verildi



Malatya 5. Asliye Ceza Mahkemesinde "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçundan açılan dava da karara bağlandı.



Karar duruşmasında Hıncal Uluç'un 28 Ocak 2019'da İstanbul'da oynanan Fenerbahçe maçının ardından televizyon kanalında yorum yaptığı sırada müşteki Adem Büyük hakkında sarf ettiği cümleler bilirkişi raporlarında yer aldı.



Uluç'un savunmasında, söz konusu söylemleri futbol ile alakalı eleştiri bazında yaptığını, futbolcuların penaltı olması ve rakibi oyundan attırmak için sahtekarlığı adet haline getirdiklerini, futbol izleme zevkini yok eden bu sportmenliğe aykırı hareketlerle mücadele için "haftanın sahtekarı" diye bir köşe açtığını, sahtekar sözcüğünün günümüz Türkçe'sinde çok kullanılan bir eleştiri kelimesi olduğunu belirterek, üzerine atılı suçlamayı kabullenmediği bildirildi.



Kararını açıklayan mahkeme, sanığın üzerine atılı hakaret suçunu işlediği kanaatine vararak, 2 bin 180 lira adli para cezası verip hükmün açıklanmasını geri bıraktı.



"Hakaretlere sessiz kalamadık"



Adem Büyük'ün avukatı Mehmet Şahin, AA muhabirine, müvekkiline yönelik hakaretin cezasız kalmadığını söyledi.



Şahin, futbolcu Adem Büyük'ün Malatya'nın önemli bir değeri olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:



"Yeni Malatyaspor'un kaptanı, fahri hemşehrimiz, Malatya'nın sevilen yüzü müvekkil Adem Büyük'e karşı Hıncal Uluç tarafından gerek canlı yayın gerekse gazetede yapılan hakaretlere sessiz kalamadık ve suç duyurusunda bulunduk. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucu dava açılmış ve Hıncal Uluç'un hakaret suçunu işlediği sabit olduğundan, eylemlerinden dolayı hakaret suçundan 5. Asliye Ceza mahkemesi tarafından cezalandırılmıştır. Ayrıca hakaretten dolayı tazminat davası açılmış, mahkeme tarafından 150 bin lira manevi tazminat davasına hükmedilmiştir. Yerel mahkemece verilen karara Hıncal Uluç avukatı tarafından itiraz edilmiş ve dosya Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmiştir."



