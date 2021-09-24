Hıncal Uluç: "Neticeler doğru, Terim yanlış"

Hıncal Uluç, Sabah gazetesindeki yazısında Fatih Terim'i eleştirdi. Uluç'un yazısının tamamını okumak için 24 Eylül 2021 tarihli Sabah gazetesini satın alabilirsiniz.

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Hıncal Uluç: 'Neticeler doğru, Terim yanlış'
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24 Eylül 2021 09:04

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