Hıncal Uluç: "Neticeler doğru, Terim yanlış"
Hıncal Uluç, Sabah gazetesindeki yazısında Fatih Terim'i eleştirdi. Uluç'un yazısının tamamını okumak için 24 Eylül 2021 tarihli Sabah gazetesini satın alabilirsiniz.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Eylül 2021 09:04
Galatasaray
- 20:07 Adana Demirspor taraftarından Balotelli pankartı
- 19:50 Mustafa Muhammed için mesaj; "Geri gelebilir, kapı açık"
- 19:30 İrfan Buz: "Böyle bir skoru hak etmedik"
- 19:28 Ersun Yanal'dan istifa yanıtı: "Benim kariyerim belli"
- 19:08 Federasyon Kupası Manisa BB'nin!
- 19:00 Ozan Tufan, Premier Lig'de ilk maçına çıktı
- 18:53 Ozan Kabak penaltı yaptırdı, Everton kazandı
- 18:42 Gaziantep'te müthiş son; 1 sayıyla bitti
- 18:30 Eintracht Frankfurt beraberliğe abone
- 17:58 Antalyaspor, 89'da Güray ile kazandı
- 17:55 AC Milan doludizgin gidiyor
- 17:54 Erzurumspor, zirveyi 3 golle takip etti!
- 17:34 Milli motosikletçilerin yarışları kaza nedeniyle iptal
- 17:30 18 Yaş Altı Kız Milli Takımımızın rakibi Meksika
- 17:26 Meryem Boz, adını taşıyan akademinin açılışına katıldı
- 17:10 Beşiktaş'tan eksikler için detaylı açıklama
- 17:01 Atılay Canel: "Bu maçtan alacağımız dersler var"
- 16:58 Durdu durdu Atletico Madrid'i vurdu!
- 16:57 Manchester City'de Mbappe operasyonu: Sınırsız yetki
- 16:53 New York Knicks organizasyonu "%100 aşılandı"
- 16:48 Göztepe'de 4 isim, Galatasaray'a karşı yok!
- 16:38 Pistons, Luka Garza ile iki yıllık kontrat yaptı
- 16:33 Rizespor'da Hamza Hamzaoğlu'nun ilk maçı Başakşehir!
- 16:33 Williams ve White, ne zaman parkelere dönecekler?
- 16:30 Ansu Fati: "10 numara baskısı var ama kendime güveniyorum"
- 16:26 MANU'ya evinde Aston Villa şoku!
- 16:24 Manchester City, Chelsea zincirini kırdı
- 16:20 Sheppard: "Russ gidince, Beal daha sesi çıkan bir lider oldu!"
- 16:17 Hakimi: "PSG'ye Paris'teki Müslüman yoğunluğu nedeniyle gittim"
- 16:16 David Alaba: "Kimseyi kırmak istemedim"
- 16:15 Formula 1 Rusya GP öncesi sıralama turunda büyük sürprizler!
- 16:07 Fenerbahçe'nin kritik virajı: Hatay!
- 16:05 Pelinka: "Davis'in bu sezon için iki hedefi var!"
- 15:59 Rıza Çalımbay: "Beşiktaş, Avrupa ve Türkiye'de çok iyi işler yapar"
- 15:38 Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da 3. oldu
- 15:37 Başakşehir'in konuğu Çaykur Rizespor
- 15:34 Altay tarihinin en iyi ikinci başlangıcı
- 15:32 Hatayspor'da Fenerbahçe öncesi 3 belirsiz!
- 15:31 Galatasaray, 'şampiyonlar'ı konuk edecek
- 15:29 Lowry'nin Butler ile dostluğu, Heat'e katılmasında "çok etkili" olmuş
- 15:25 Sivasspor'dan Fatih Karagümrük'e fark!
- 15:23 Lider Ümraniyespor, sürprize izin vermedi!
- 15:19 Sörloth, Türkiye - Norveç maçında yok!
- 15:17 Kerr: "Klay'in ne kadar heyecanlı olduğu, yürüyüşünden bile belli!"
- 15:13 Galatasaray ile Göztepe 59. randevuda
- 15:05 Giannis: "Harden harika bir oyuncu, onunla bir anlaşmazlığım yok"
- 15:03 Fenerbahçe'de Kadıköy yeniden kale!
- 15:03 Galatasaray, Süper Lig'de Göztepe'yi konuk ediyor
- 14:53 Clippers'tan kafa karıştıran Leonard açıklaması
- 14:52 Açılış maçında TOFAŞ güldü
- 14:31 Portekiz basını: "Pereira'nın işi zor ama imkansız değil!"
- 14:24 Cuban: "Dirk'ün heykeli, muhtemelen bu sene dikilecek!"
- 14:18 İstanbul'un 3 büyükleri 'yorgun'
- 14:06 Beşiktaş'ta Ajax öncesi 1 müjde
- 14:05 Beşiktaş'ın rakibi, Altay Bayındır'ın peşine düştü!
- 14:01 Love'dan, Colangelo'ya büyük tepki!: "S**tirsin gitsin!"
- 13:41 Stefano Denswil, Fenerbahçe maçına yetişecek
- 13:27 Sinan Vardar: "Beşiktaş'ta en az 5 isim kiralık gitmeli"
- 13:23 Giannis: "Rakiplerimle arkadaş olmak istemem, öyle biri değilim"
- 13:12 Vitor Pereira: "Burası zor bir lig! Hatayspor'a dikkat"
AVRUPA'DAN FUTBOL
Ozan Tufan, Premier Lig'de ilk maçına çıktı
Ozan Kabak penaltı yaptırdı, Everton kazandı
AC Milan doludizgin gidiyor
Durdu durdu Atletico Madrid'i vurdu!
Manchester City'de Mbappe operasyonu: Sınırsız yetki
Ansu Fati: "10 numara baskısı var ama kendime güveniyorum"
MANU'ya evinde Aston Villa şoku!
Manchester City, Chelsea zincirini kırdı
Hakimi: "PSG'ye Paris'teki Müslüman yoğunluğu nedeniyle gittim"
David Alaba: "Kimseyi kırmak istemedim"
EN ÇOK OKUNANLAR
EN ÇOK YORUMLANANLAR
- Son Yaz FOX TV HD yeni bölüm (İZLE), 23. bölüm Son Yaz Cumartesi FOX TV HD canlı yayın
- Son Yaz 23. bölüm izle (YENİ BÖLÜM) full FOX TV HD yayın canlı
- 23. bölüm izle Son Yaz son bölüm kesintisiz, Cumartesi Son Yaz yeni bölüm izle
- Son Yaz Cumartesi yeni bölüm izle 23. bölüm, Son bölüm Son Yaz 25 Eylül Cumartesi tek parça youtube
- Son Yaz 23. bölüm FOX TV HD full izle, Son Yaz (YENİ SEZON) izle 25 Eylül Cumartesi
- Son bölüm TRT 1 Gönül Dağı 33. bölüm izle full
- Cumartesi izle Gönül Dağı yeni bölüm (33. BÖLÜM)
- İzle Gönül Dağı 33. bölüm tek parça kesintisiz youtube reklamsız
- Canlı izle Gönül Dağı (YENİ BÖLÜM) 33. bölüm TRT 1 HD
- Yeni bölüm Gönül Dağı (33. BÖLÜM İZLE) kesintisiz tek parça
- Kardeşlerim 21. bölüm full izle ATV HD
- İzle 21. bölüm Kardeşlerim yeni bölüm kesintisiz tek parça
- (CANLI KARDEŞLERİM) ATV HD izle Kardeşlerim 22 Eylül Çarşamba
- Yeni bölüm Kardeşlerim 21. bölüm izle son bölüm
- Aşı randevusu nasıl alınır? E-DEVLET, E-NABIZ, MHRS) (25 Eylül Cumartesi)
- E-Devlet aşı randevusu alma, aşı randevusu nasıl alınır? (25 Eylül Cumartesi)
- E-NABIZ) koronavirüs aşı randevusu (25 Eylül Cumartesi)
- Aşı randevusu almak istiyorum, aşı randevusu nasıl alabilirim? (25 Eylül Cumartesi)
- Aşı randevusu nasıl alınır? Enabız aşı randevusu alma (25 Eylül Cumartesi)
- 2021 Sigara fiyatları, Sigara güncel fiyat listesi tüm markalar) (25 Eylül Cumartesi)
- Sigara fiyatları CANLI), 2021 tüm sigara fiyatları listesi (25 Eylül Cumartesi)
- SON DAKİKA) Sigara ne kadar oldu? En ucuz sigaranın fiyatı nedir? (25 Eylül Cumartesi)
- Sigara kaç para? Sigara fiyatları 2021 düzenlemesi ne kadar oldu? (25 Eylül Cumartesi)
- 2021 Zamlı sigara fiyatları listesi! Sigaralar ne kadar kaç para) oldu? (25 Eylül Cumartesi)
- Pazar günü kargolar açık mı? Pazar günü marketler, bakkallar (25 Eylül Cumartesi)
- Aras Kargo açık mı? Bugün Aras Kargo bırakıyor mu? Kargo dağıtım saatleri (25 Eylül Cumartesi)
- Sürat Kargo ne zaman açılıyor, Sürat Kargo ne zaman kapanıyor? Bugün Sürat Kargo açık mı? (25 Eylül Cumartesi)
- Sürat Kargo açık mı? Sürat Kargo çalışma saatleri, ne zamana kadar açık? (25 Eylül Cumartesi)
- Kapanmada kargo verilir mi? Kargolar bugün dağıtım yapıyor mu? (25 Eylül Cumartesi)
- SHOW TV RAMO İZLE) Yeni bölüm Ramo full canlı yayın kesintisiz (25 Eylül Cumartesi)