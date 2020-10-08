Hıncal Uluç: "Fenerbahçe şampiyon olur"

Hıncal Uluç, Süper Lig gündemini A Spor'da yine eleştirel bir gözle değerlendirdi.

Haber; Sporx.com
Hıncal Uluç: 'Fenerbahçe şampiyon olur'
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08 Ekim 2020 21:39


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