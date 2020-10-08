Hıncal Uluç: "Fenerbahçe şampiyon olur"
Hıncal Uluç, Süper Lig gündemini A Spor'da yine eleştirel bir gözle değerlendirdi.
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08 Ekim 2020 21:39
Fenerbahçe
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- 19:26 Darüşşafaka Tekfen, kadrosunu Buford'la güçlendirdi
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- 17:42 Fenerbahçe, voleybolda sponsorluk anlaşmasını yeniledi
- 17:40 Clippers için yeni koç adayı: Wes Unseld Jr.!
- 17:31 "Knicks'te, Barrett ve Robinson dışında kimse güvende değil" iddiası!
- 17:26 Galatasaray'da iki isme zorunlu indirim!
- 17:22 Luis Suarez: "Messi de benim kadar acı çekti"
- 17:19 Jae Crowder, Heat'te devam etmeyi umuyor
- 17:18 Microsoft, Apple'a karşı Epic'in yanında
- 17:15 FIFA 21 tüm platformlar için kullanıma açıldı!
- 17:09 DeRozan, Raptors'ın şampiyonluğu hakkında: "Acaba sorun ben miydim?"
- 17:08 Eskişehirspor ligde kalmak için mücadele verecek
- 17:03 Yusuf Erdoğan: "Galatasaray, hayal kırıklığı oldu"
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- 16:38 Rusya-Türkiye maçının hakemi belli oldu
- 16:37 Thiam: "Cisse bana bir tavsiye verdi, onu söylemem"
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- 16:28 Abdurrahim Albayrak'tan istifa açıklaması
- 16:19 Galatasaray Kulübünün kurucusu Ali Sami Yen kabri başında anıldı
- 16:15 Basketbolda derbi var; Galatasaray - Beşiktaş
- 16:11 Caruso için, LeBron James'in en etkileyici özelliği!
- 15:51 Vogel: "Kazanmayı veya kaybetmeyi hiç düşünmüyoruz bile!"
- 15:43 Howard: "Los Angeles'ta o kupayı kaldırmayı dört gözle bekliyorum"
- 15:42 2021 Tokyo Maratonu 7 ay ertelendi
- 15:40 RAPOR: Süper Lig'in yaş ve sayı olarak transferde rakibi yok
- 15:34 Aliağa Pekimspor'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
- 15:32 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Beşiktaş'ı yenmek istiyor
- 15:31 Davis: "Biz bu gece seriyi bitirmek istiyoruz, Heat istemiyor"
- 15:28 Trabzon'da kurumlar arasında altyapı protokolü imzalandı
- 15:27 Bursaspor, ULEB Avrupa Kupası maçında hükmen galip sayıldı
- 15:24 Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nda kovid-19 izolasyonu
- 15:22 Cemali Sertel, Başakşehir'deki forma rekabetine hazır
- 15:22 LeBron: "Anthony, kolej basketbolunun en iyi oyuncusuydu!"
- 15:20 Paris-Roubaix Bisiklet Yarışı'na koronavirüs engeli
- 15:19 Giresunspor, maçlarını Çotanak Stadı'nda oynamak istiyor
- 15:17 İlhan Palut: "Göztepe'yi ilk 7 içinde tutmak istiyoruz"
- 15:15 Hamza Hamzaoğlu: "İyi bir takım olduk"
- 15:02 Lakers ve Heat'in NBA Finalleri'nde, 5. maç öncesi!
- 14:50 "Abdullah Avcı, Beşiktaş'tan parasını alamadı"
- 14:39 Galatasaray'da maaş krizi! İşte Mustafa Cengiz'in kastettiği iki isim...
- 14:34 Rachid Ghezzal'dan sakatlık açıklaması
- 14:23 Bahattin Sofuoğlu'nun hedefi sezon ikinciliği
- 14:19 Formula 1'de sıradaki durak Almanya
- 14:17 Zenit'te iki koronavirüs vakası
- 14:12 Barkley: "Durant bir otobüs şoförü değil, otobüs yolcusu..."
- 14:10 Beşiktaş'ın kayıp yabancıları
- 13:49 Stephen A.: "LeBron G.O.A.T. olamaz, en yumuşak dönemde oynuyor!"
- 13:33 Bosh: "LeBron'un en iyi takım arkadaşı Davis değil, Wade'di!"
- 13:29 Lucescu: "Merih Demiral'i ilk Inter istedi"
- 13:17 DeRozan: "LeBron bir keresinde, ona karşı oynayacağımız seti bize hatırlattı!"
- 12:46 Thomas: "Gördüğüm en iyi ve eksiksiz oyuncu, LeBron James!"
- 12:32 Altınordu'da transfer bereketi! Yine 'artı'
- 12:29 Buss: "LeBron, gerçek bir süper kahramana en yakın kişi!"
- 12:25 Atınç Nukan küllerinden doğdu
- 12:10 Galatasaray şimdiden hazırlanıyor: "Son güne kalmasın"
TRANSFER
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'Kemal Ademi, Fenerbahçe'de ikinci Muriqi olur'
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