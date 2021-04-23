Hıncal Uluç: 'Fatih Terim artık görevi bırakmalı'

Süper Lig'de zirve yarışı kızışmaya başladı. Lider Beşiktaş bu hafta Sivasspor ile berabere kalarak üst üste 2. beraberliğini aldı. Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada Galatasaray da Trabzonspor ile berabere kalmış ve zirve yakınlaşma fırsatını tepmişti. Emre Akbaba'nın son dakikada attığı golle 1 puanı kurtaran Galatasaray, futbol anlamında da sınıfta kaldı diyebiliriz. Yaşanan bu kritik puan kaybının ardından gözler teknik direktör Fatih Terim'e çevrildi.



Spor yazarı Hıncal Uluç, teknik direktör Fatih Terim hakkında dün A Spor ekranlarında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hıncal Uluç Fatih Terim'in artık görevi bırakmasını söyledi. İşte Hıncal Uluç'un Fatih Terim hakkında söylediği o çarpıcı açıklamalar...



HINCAL ULUÇ: "FATİH TERİM GÖREVİ BIRAKMALI"



"Fatih Terim'i sevdiğimiz için, aile dostumuz olduğu için söylüyorum. Dost acı söyler Fatih Terim, sen artık Galatasaray için makul düşünemiyorsun. Bu yetini bu veya şu sebeple kaybettin. Bu kadar yürekten Galatasaraylı olarak bu takıma yapabileceğin en iyi iş bırakmak diyorduk. Artık UltraAslan da aynı noktaya geldi. Burada konuşmadık mı? 'Fatih Hocam ne olur kovulmadan sen bırak. Senin gibi bir adama kovulmak yakışmaz. Sen Galatasaray'ı Avrupa'nın zirvesine çıkaran adamsın' demedik mi?



"Fatih Hocam, kafan karmakarışık. Bu halde Galatasaray'a faydan olmaz. Ayrıl.. Dinlen.. Bir gün gene omuzlarda dönersin" demiştim, Baba Gündüz'ü hatırlayarak.. Onu, Galatasaray'ın "tarih" adamını kovmuştu bir yönetim. Gık demedi, ikinci kümeden yeni gelen Feriköy takımını aldı.. O Feriköy, üç büyüklerin üçünü de yendi. Milli Takım'a oyuncular verdi ve Baba Gündüz, Hasnun Galib'e omuzlarda döndü. Dinlemedin hocam!.



"Maçlar seyircili olsa, şimdiye çok gitmiştin" dedim. Onu da dinlemedin..



"Hocam bu takım senin için oynamaz" dedim. Aldırmadın.. Ama işte, Öcal Ağbim gibi bu ülkenin 1 numaralı Terim destekçisi yazar da arkandan çekildikten sonra, dayandığın son kale Ultraslan da, hem de çok kibar, çok övgü ve saygı dolu bir ifadeyle, adını da karıştırmadan "Teknik Heyetimizden Galatasarayımızın önünü açmasını istiyoruz" diye duyuru yayınladı.



Bu mesajı artık al Hocam.. Tribünlerden ıslıklatma Galatasaray'ın gelmiş geçmiş en büyük Üç Hocası'ndan birisi olan ve kulübe Türkiye'de benzeri henüz olmayan en büyük futbol zaferini kazandırmış adamı.



Ne olur Hocam..



Ne olur, ıslıklanmayı ya da sosyal medya lincini bekleme. Galatasaray'a verdiğin hizmetlere layık bir hizmet daha yap ve bırak!.



Bırak Hocam!. Lütfen..



Bırak.. Sevgili Fulya'yı da al, Bodrum'a git.. Ben de geleyim.. Orada eski günlerdeki gibi bir tatil yapalım.. O senin muhteşem mantıcının durduğunu söyledin bana.. Futbol konuşmadan, futbol düşünmeden bir gene "aile" tatili yapalım Hocam!.



Dost acı söyler Hocam.. O yalakalardan dost çıkmaz Hocam.. Seni en acı eleştiren Uluç kardeşler en iyi, en yürekten dostların, aklından sakın çıkarma.



Gözlerinden öperim, Hocam.



