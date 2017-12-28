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Hıncal Uluç: "Dursun Özbek kulübü iflasa sürükleyecek"

Sabah Gazetesi yazarlarından Hıncal Uluç, Galatasaray'ın tarihini değiştirmek için sarı-kırmızılı üyelere çağrıda bulundu.

Kaynak: Sabah
Hıncal Uluç: 'Dursun Özbek kulübü iflasa sürükleyecek'
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28 Aralık 2017 11:18
Sabah Gazetesi yazarlarından Hıncal Uluç, Galatasaray'ın tarihini değiştirmek için sarı-kırmızılı üyelere çağrıda bulundu. Dursun Özbek tarafından bir tezgah hazırlandığını iddia eden Uluç, Dursun Özbek'in seçilmesi durumunda Galatasaray'ın iflas edeceğini açıkladı.

Uluç'un yazısından bir bölüm;
"En saygın Galatasaraylılardan biriydi, Duygun Hoca.. Sonra şeytana, ya da derin Galatasaray'a uydu. Onların oyununa geldi. Eline sıkıştırılan hazır liste ile seçime girdi. O listede, kimsenin tanımadığı Dursun Özbek nam zat, İkinci Başkan olarak yazılıydı. Yarsuvat, tüzükte yazılı olağan kongreye kadar 7 ay kaldı. Sonra koltuğu o Dursun'a bırakıp gitti. Tezg,h Derin Galatasaray tarafından kurulmuştu. Amaç Dursun'u Başkan yapmaktı.

Galatasaray'ın başına kimsenin bilmediği biri damdan düşemeyeceği için Duygun Hoca kullanıldı ve Dursun kulübün başına çöreklendi. Ondan sonra da çöküş başladı. Galatasaray ekonomik olarak battı. Sportif olarak battı. Dursun durmadan yalanlar söyledi.. Riva'yı, Florya'yı sattı.

Ekonomik, sportif bu utanca rağmen, Dursun 3.5 yıl daha kulübün başında kalmak için bir tezg,h daha hazırladı. Baskın seçim.. Ardından can havliyle yapılmış Fatih Terim hamlesi.. 13 Ocak'taki kongreye böyle gidiyor. Kazanırsa, 3.5 yıl daha çöreklenecek ve Galatasaray iflas edecek. Belki de kayyuma teslim edilecek.

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