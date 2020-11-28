Hıncal Uluç: "Derbinin hakem atamasıyla kovulmayı göze aldı"



Süper Lig'in 10. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Ligde başarılı bir grafik çizen Fenerbahçe, Başakşehir'i yenerek moral bulan Beşiktaş'ı ağırlayacak. Sabah Gazetesi'nin duayen yazarı Hıncal Uluç, bu karşılaşma öncesi hakem atamasını çarpıcı sözlerle değerlendirdi.



İşte Hıncal Uluç'un "Bravo Tatlı" başlığıyla verdiği derbi sözleri..



"Zorlu toplantısından sonra, federasyonu, kurulları ile Ali Koç'a teslim olan futbolumuzda, yeni Merkez Hakem Komitesi Başkanı Serdar Tatlı bir devrim yaptı ve bu haftaki Fenerbahçe Derbisi'ne Tugay Kaan Numanoğlu adlı, kimsenin tanımadığı bir genç hakemi atadı.



Fener şakşakçısı medya ayağa kalktı tabii. Onların istediği mesela FIFA'da "Dalya" diyen, dışarıda mükemmel ama içerde eyyamcı Cüneyt'in atanması ve Fener'in kazanması, hiç değilse kaybetmemesinin sağlama alınmasıydı tabii..



Serdar Tatlı "Hata yapılacaksa eyyamdan yapılmasın. Hatayı Cüneyt gibi kaşarlanmış eskiler değil, Tugay Kaan gibi gençler yapsın" dedi.



Kovulmayı göze aldı ve bu "Devrim"i gerçekleştirdi. Kutlarım Tatlı.. Alnından öperim."



