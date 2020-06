Hill: "Yeteneğim olmasaydı, o George Floyd ben de olabilirdim..."

Milwaukee Bucks oyuncusu George Hill, Amp Harris Productions tarafından sunulan bir video konferans paneli sırasında Amerika'daki siyahi insanların mevcut durumunu tartıştı.



Indiana'da çocukken ırkçılık ile kişisel deneyimini paylaşan Hill, George Floyd'un ölümü ve koronavirüs salgını sonrasında NBA'in Orlando'da önümüzdeki ay planlanan dönüşüyle ilgili düşüncelerini sundu:



"Eğer o yeteneğe sahip olmasaydım, muhtemelen o George Floyd ben olurdum. Muhtemelen Indianapolis'teki sokaklarda tüm aile üyelerim vurulurdu. Yani, evet, bu beni daha çok etkiliyor, çünkü öldürülenleri de, polisin vahşetini de gördüm. Başka bir polis memuru oraya gelmeden önce kuzenimin bir buçuk saat caddede yattığını gördüm. Bunu gördüm. Bu yüzden duygusallaşıyorum çünkü gerçekten beni incitiyor. Irklararası çocuklarım var ve tüm hayatım için korkuyorum."



Hill'e, Indiana Pacers'dan Myles Turner, WNBA efsanesi Tamika Catchings, Butler Üniversitesi erkekler basketbol takımı koçu LaVall Jordan ve Indianapolis Colts lider oyuncusu Anthony Walker Jr. da katıldı.



Yerel Indiana organizatörü ve topluluk aktivisti Amp Harris, zorlu zamanlarda değişiklik yapmaya çalışmak için düzenlenen etkinliği yöneten kişiydi. Harris ayrıca talep edilen yasal değişiklikleri seslendirmek ve katılımcıları oy kullanmak için kaydetmek üzere, Pazar günü Indiana'da bir yürüyüş de düzenleyecek.



"ŞU ANDA BASKETBOL UMURUMDA DEĞİL"



Ulusal spot ışığında sistematik ırkçılık, sosyal adaletsizlik ve ırksal eşitsizlik konuları ile hem Turner hem de Hill, basketbol hakkında düşünmenin zor olduğunu itiraf ettiler:



"Her gün, her şeyin başlangıcı vücudum, oyunum ve bunun gibi şeylerden ötürü olduğu için çalışıyorum, ama bir bütün olarak, şu anda basketbol pek umurumda değil. Aklımdaki son şey diyebilirim. Top hava atışında yükseldiğinde, oynamaya hazırım, bunun rekabetçi tarafını seviyorum, ama bu ben değilim, bu yüzden aklımdaki son şey basketbol. Sanırım şu anda hayatta bir basketbol oyunundan daha büyük sorunlar ve daha büyük şeyler var, ama bu benim kişisel görüşüm."



"FİZİKSEL OLARAK İYİYİM, MENTAL OLARAK..."



Turner, çok iyi bir fiziksel formda olduğunu söylerken, zihinsel olarak, bu sezon basketbola dönmeye tamamen odaklanmadan önce "yapacak daha fazla işi olduğunu" belirtti:



"Basketbol sahasında bunun beni nasıl etkileyeceğini bilmiyorum. Fiziksel olarak, tüm bu süre boyunca fiziksel olarak çok çalıştığımı biliyorum. Askıya alınma döneminden beri bir gün bile durmadım, gerçekten çok çalışıyordum. Fiziksel olarak çok formdayım, ama zihinsel olarak, yapacak daha çok işim var."



"Sahaya çıkıp yüksek seviyede performans göstermem için bana milyonlarca dolar ödeniyor, o yüzden bir tarafta 'Bunları bir tarafa bırakıp oraya gitmelisin ve yapman gerekeni yapmalısın.' durumu da var. Ama bir taraftan da 'Basketbolu çok seviyorum, bu beni beni yapan şeyin bir parçası, ama beni tamamen ben yapan şey değil' de diyorum. Ve genç siyahi bir profesyonel atlet olarak, bu değişimi savunmak için bir sorumluluğum da var."



"ELİM SİLAHIMA GİTTİ..."



Her iki oyuncu da aktif olarak değişim için bastırıyor. Hill ise, ifadelerine şu şekilde devam etti:



"Şimdi, bunların hepsini gördüğünüzde, 'Kendimi korumam gerekiyor. Beni korumaları için onları bekleyemem. Ne yaptıklarını görüyorum. Bizi hiç umursamıyorlar. Eğer dizinizi birinin boynuna 8 dakika 46 saniye boyunca koyabiliyorsanız, kalbiniz yok demektir. Gülümseyip ellerinizi cebinize koyabiliyorsanız ve çevrenizdekiler de hiçbir şey yapmayabiliyorsa, insan da değilsiniz."



"Ben hayal kırıklığı yaşadım. Sahip olduğum tüm silahları hemen almak istedim mi? Evet, istedim. Tüm bildiğim bu. Ama bu yardımcı olacak mı? Hayır. Bunu 400 yıldır yapıyoruz. Her şey aynıydı. O yüzden, bunlar benim için daha çok şey ifade ediyor, çünkü o kişilere koruyucu olarak bakmanız gerekirken, öyle bir durum yok. Tüm bu durumlardan ders çıkarmamız gerekiyor, ama 'Ne zaman bu dersler yeterli olacak? Gerçekten, ne zaman yeterli olacak? Ne zaman bundan bıkacağız? Anlatıyı nasıl değiştireceğiz?' Benim için, bunlar çok zor."



"Herkes 'Kapa çeneni ve topunu sür' dediği zaman, bu sorular çok zor oluyor. Hayır, çenemi kapatıp topumu sürmeyeceğim. Sözleşmemi elimden alsanız da umurumda değil. Onu ya da bunu deseniz de umurumda değil. İnsanım ben. Bir kalbim var. Nabzım var, duygularım var, koca adamım, çocuklarım var, bir babayım, eşim var, arkadaşlarım var. Beni seven insanlar var. Bu benim için önemli. Sadece çenemi kapatıp top süremem."