ABD Milli Takımı genel menajeri Grant Hill, uluslararası oyuncuların artık ABD'li oyunculardan korkmadığını söyledi.



2023 FIBA Dünya Kupası'nın ikinci turunda Litvanya tarafından mağlup edilen ABD, turnuva çeyrek finaline yükselmeden önce 104-110 yenilgiye uğramıştı.



Hill bunun nedeninin uluslararası oyuncuların artık Amerika takımından korkmaması olduğunu itiraf etti:



"Artık NBA oyuncularına karşı oynamanın mistik bir havası kalmadı. Eskiden oyuncular Charles Barkley ya da Karl Malone gibi oyunculara karşı oynamanın etkisi altında kalıyorlardı. Dünyanın geri kalanının bu kadar çabuk yetişebilmiş olması oldukça ilginç. 2000 Olimpiyatları'nda inanılmaz bir korku vardı mesela. Ardından 2002 ve 2004'te kaybetmiştik.



Oyun değişti artık. NBA'deki oyunumuz daha çok onların oyununa benzemeye başladı. Yetenek ve şutörlük becerileri gelişti. Artık NBA'in %30'u uluslararası oyunculardan oluşuyor. Hâlâ saygı söz konusu tabii ki ama 27 yıl önce olduğu gibi bir korku duyma durumu yok."



1936'dan bu yana 16 altın madalya kazanan ABD Takımı, FIBA Dünya Kupası tarihinde beş altın madalya ile Yugoslavya Milli takımı ile birlikte en çok altın madalya sahibi olan takım konumunda.



