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Hill: "Rockets, kimsenin karşısına çıkmak istemediği, tehlikeli bir takım"

Eski NBA süperstarı Grant Hill, Houston Rockets'ın kimsenin "karşısına çıkmak istemediği, tehlikeli bir takım" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA süperstarı Grant Hill, Houston Rockets'ın kimsenin "karşısına çıkmak istemediği, tehlikeli bir takım" olduğunu söyledi.

NBA TV ile yaptığı röportajda Hill, şunları söyledi:

"Bu takım, kimsenin karşısına çıkmak istemediği, tehlikeli bir takım. Altıncı sırada olsalar da, playofflarda oldukça derine gidebilecek bir ekip. Ama dediğin gibi, en önemli şey, James Harden'ın şu anda çok iyi bir formda olması. Ve bu Batı Konferansının geri kalanı için korkutucu bir şey."

Sezon Mart ayında askıya alınmadan önce, Harden NBA'de üst üste üçüncü kez sayı kralı olma yolundaydı. Harden, 61 maçta 34.4 sayı, 6.4 ribaund ve 7.4 asist ile oynuyordu. Bu arada Westbrook ise, Rockets ile ilk sezonunda 27.5 sayı, 8.0 ribaund ve 7.0 asist ortalamaları yakalamıştı.

2020 playoffları başlamadan önce, Rockets sıralama maçlarında sırayla Dallas Mavericks, Milwaukee Bucks, Portland Trail Blazers, Los Angeles Lakers, Sacramento Kings, San Antonio Spurs, Indiana Pacers ve Philadelphia 76ers ile karşılaşacak.


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