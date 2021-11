Hill, Pippen'la MJ'in durumu için: "Keşke böyle olmasaydı"

Hall of Fame oyuncu Grant Hill, Chicago Bulls efsaneleri Scottie Pippen ve Michael Jordan hakkındaki son tartışmalar hakkında konuştu.



Pippen'in Jordan hakkındaki yorumları, birkaç ay önce hikayenin kendi tarafını anlatmaya karar verdiğinde eski takım arkadaşına saldırmaya başladığı için, yakın zamanda manşetlerde yer almaya devam etti.



Hill, bu durum hakkında yorumlarını dile getirdi ve dışarıdan oldukça iyi gözüken bir ilişkinin muhtemelen bu son olaylardan sonra aynı olamayacağıyla ilgili üzüntüsünü dile getirdi:



"Üzücü tabii ki. Hepimiz The Last Dance'i, Michael'ı, o kadroların büyüklüğünü, Scottie'yi, onun katkılarını ve rolünü izledik. Bu sayede ne kadar birlikte durduklarını ve ligi nasıl domine ettiklerini de görmüş olduk.



Onlara karşı oynamış olduğum için, bu durum benim adıma zor oldu. Ama her ikisiyle de arkadaşım ve her ikisinin de hayranıyım. Geride bıraktıkları bu mirasın buna benzer diyaloglarla lekelendiğini görmek çok kötü.



Scottie tabii ki sonuna kadar işin gerçeğini söyleme ve çektiği sıkıntılarla beraber duyduğu hayal kırıklığını paylaşma hakkına sahip. Keşke bu noktaya gelmeseydi, yazık oldu."



'Unguardable' adlı kitabında Pippen, Michael'ın durumları ele alma ve takım arkadaşlarına hitap etme şeklinden memnun olmadığını belirtmişti ve ayrıca 'The Last Dance' adlı belgesel serisinde tasvir edilme biçimi nedeniyle Jordan'a büyük ithamlarda bulunmuş ve Bulls ikonunu, takım arkadaşlarının ekibin başarılarına katkılarını küçümsediği için eleştirmişti.