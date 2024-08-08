ABD Milli takımı genel menajeri Grant Hill, Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown'ın 2028 Olimpiyatları'nda ABD Takımı için değerlendirilmeye alınacağını söyledi.



Brown ile ABD takımını küstürmek istememe niyetini açıkça belirten Hill, Celtics yıldızının ABD Takımı'nı temsil etmeye devam etmek istiyorsa 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na aday olabileceğini açıkladı:



"Çok fazla kuru gürültü var. Bir noktada oturup konuşacağımızdan ve anlaşacağımızdan eminim. 2028'de isterse aday olabilir. Şunu öğrendim ki, hiçbir şeyi kişisel algılamamak gerekiyor. Benim amacım kazanmak. Umarım bu gerçekleşir gerçekleşmez, geleceğe odaklanabiliriz."



Bu yaz kısa süreli bir sözlü münakaşaya girmiş olan Hill ve Brown arasındaki durum, Brown'ın Kawhi Leonard kadrodan çıkarıldıktan sonra ABD Takımı'nın son üyesi olarak kendisi yerine Derrick White'ın seçilmesi sonrası hayal kırıklığını gizleyememesiyle start almıştı.



Brown bu kararın sorumlusunun Nike olduğunu iddia etmiş, bu da Hill'in Brown'ı "komplo teorisyeni" olarak adlandırmasına yol açmıştı.





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