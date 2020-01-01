Hill: "Bu lanet yere, en başından gelmemeliydik"

Milwaukee Bucks guardı George Hill, ABD'nin Wisconsin eyaletinde Jacob Blake adlı silahsız bir Afroamerikalının vurulması olayına yanıt olarak, NBA oyuncularının Orlando'daki sezona katılmayı kabul etmememiş olmaları gerektiğinden bahsetti.



Hill, şu ifadeleri kullandı:



"Hiçbir şey yapamayız. Her şeyden önce, dürüst olmak gerekirse, bu lanet olası yere baştan gelmemeliydik. Buraya gelmek, sorunların ne olduğuna dair tüm odak noktalarını değiştirdi. Ama buradayız. Buradan hiçbir şey yapamayız. Ama her burada olan biten sona erdiğinde, bazı şeylerin kesinlikle yapılması gerekiyor."



"Bu dünya değişmeli. Polis departmanımız değişmeli. Biz, toplum olarak değişmeliyiz. Şu anda bunların hiçbirini görmüyoruz. Bunları konuştuğumuz sırada, hala insanların hayatı ellerinden alınıyor. Bu konuda ne bir sonuç, ne de bir hesap verebilirlik var. Değişmesi gereken bu."



"POLİSLER, EMİNİM YAŞADIĞI İÇİN ÜZGÜNLERDİR"



Hill, videoda gördüklerine çok kızdığını belirtti:



"Sadece mide bulandırıcı. Kalpsizce. Dediğim gibi, polise aslında koruması ve hizmet etmesi gereken kişiler olarak bakmak gerekiyor. Şimdi, taciz ya da ateş eden kişiler olarak bakılıyor. Neredeyse bir adamın canını alacak kadar. Tanrıya şükür, hala yaşıyor. Polisler eminim muhtemelen hala hayatta olduğu için üzgünlerdir. Onu öldürmeye çalıştıklarından eminim. Ama direnmeyen bir adamın, özellikle de çocuklarının önünde, çok yakın mesafeden, sırtından, neredeyse canını almaya çalışmak kalpsizce ve korkakça bir durum. Bunun için biraz adalete ihtiyacımız var."



George Floyd'un Minneapolis polisi tarafından öldürülmesinin ardından, Mayıs ve Haziran aylarında birçok NBA oyuncusu protestolara katılmıştı.



