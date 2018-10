Hileden yakalanan oyuncu konuştu: "Özür dilerim."

🔥OpTic Gaming'in Hindistan CS:GO takımı oyuncusu Forsaken, eXTREMESLAND LAN turnuvasında hile yaparken yakalandı.



Hile kullanırken yakalanan oyuncu Nikhil "forsaken" Kumawat, panikleyip karşılaşma hakemlerinin bilgisayarını incelemesine bile engel olmaya çalışmıştı.Bu skandalın ardından OpTic India, turnuvadan diskalifiye edilmiş ve yapılan ilk açıklama ile forsaken ile OpTic India'nın yolları ayrılmıştı.OpTic India, gün içinde yaptığı ikinci bir açıklama ile de takımın geri kalanıyla da yollarını ayırdığını duyurmuştu.İşte OpTic India tarafından yapılan açıklama:"Hilenin her türüne, güçlü bir şekilde karşı duruyoruz. Bu yaşanan olay yalnızca bölgesel takımımızı (OpTic India) kirletmekle kalmıyor, bölgenin rekabetçi bütünlüğüne de zarar veriyor.Yaptıkları nedeniyle Nikhil "forsaken" Kumawat ile sözleşmemizi sona erdirdik. Aynı zamanda diğer rekabetçi seçeneklerimizdeki yeni fırsatları değerlendirmek adına takımın geri kalanı ile de yollarımızı ayırıyoruz."Forsaken, Hindistan yerel medyasından AFK Gaming ile yaptığı açıklamada ise şu sözlere yer verdi:"Üzerimde hiçbir şekilde baskı yoktu. Yalnızca oyunun her yönünde mükemmel olmak ve her maçı kazanmak istiyordum.Oyun içi karar mekanizmama, oyunu anlama yetime güveniyordum. Fakat "aim" konusunda hiçbir zaman kendime güvenmedim. Ve bu güveni karşılamak adına yanlış yolu seçtim.Takım arkadaşlarımdan, OpTic yönetiminden ve bana her zaman güvenen herkesten özür dilerim.Takım arkadaşlarımın geleceğe yönelik fırsatlarını ellerinden aldığımdan dolayı kendimi suçlu hissediyorum. Hepsi oldukça yetenekliler ve ben onların hak ettikleri yere gelme şanslarını riske attım.Takımımdaki kimsenin harici bir program (hile programı) kullandığıma dair bir fikri yoktu. Çünkü hile, oldukça bariz değildi. Bu nedenle takımımdaki kimse veya arkamızda duran insanlar (koç, menajer) herhangi bir şey kullandığıma dair hiçbir şey bilmiyorlardı."aim konusunda bana küçük bir avantaj sağlıyordu bu program. Yani neredeyse etrafımda izleyen insanlar tarafından gözle görülemez bir şeydi.(OpTic India'ya seçilme sürecinden bahsediyor) Seçmelerde hiçbir şekilde hile kullanmadım. Çünkü kariyerimin ilk LAN turnuvasıydı ve burada elimden gelenin en iyisini yapmak istedim ve kendi başıma (hile olmadan) bunu başarabileceğime kendimi ikna etmeye çalıştım. Ayrıca burada hile kullanmaya cesaretim de yoktu.