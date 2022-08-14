Hilal Öztürk'ten gümüş madalya

Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda milli sporcu Hilal Öztürk, gümüş madalya elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hilal Öztürk'ten gümüş madalya
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ağustos 2022 13:30
Milli sporcu Hilal Öztürk, Ekvador'da düzenlenen Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nın gümüş madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Guayaquil kentindeki şampiyonanın ferdi müsabakalarının son gününde kadınlar +78 kiloda Hilal Öztürk, mücadele etti.

Ay-yıldızlı genç sporcu Hilal Öztürk, çeyrek finalde Japon Miki Mukunoki'yi, yarı finalde İtalyan Asya Yavano'yu ipponla yenerek adını finale yazdırdı.

Final müsabakasında Japon Mao Arai'ye kaybeden Hilal Öztürk, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda Türkiye bir altın, ikişer gümüş ve bronz madalya ile ülke sıralamasında, Japonya ile Fransa'nın ardından üçüncü sırada yer aldı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ