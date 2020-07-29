Hikmet Karaman'dan küme düşmenin kaldırılması yorumu

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, küme düşmenin kaldırılmasının ardından açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com
Hikmet Karaman'dan küme düşmenin kaldırılması yorumu
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29 Temmuz 2020 18:53
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, küme düşmenin kaldırılmasının ardından TRT SPOR'a ligde kalmalarının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti ve açıklamalarda bulundu.

Karaman doğru bir karar alındığını belirtirken, "Devletimize ve buna onay veren sayın Cumhurbaşkanımıza, Spor Bakanımıza ve federasyonumuza teşekkür ediyorum. Pandemiden sonra alınan puanları değerlendirirseniz, hiç aklınıza gelmeyecek 3 takım ligin sonunda görülüyor. Bu kararda emeği olan, bilgileri olan, yaşanan bütün olayları bir araya getirip, kararları alan herkese sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz. Hayırlı olsun diyorum. Küme düşen bir takımın teknik direktörü olarak, bunun arkasına da sığınmak istemiyoruz. Pandemi döneminde bizim 5 oyuncumuzda virüs çıktı, bir oyuncumuz maça gelmedi, çekip giden oyuncular oldu, biz çalışmamıza devam ettik. Ortalığı ayağa kaldırmadık." dedi.



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