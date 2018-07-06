Hikmet Karaman'dan Brezilya'ya Kupa baklavası: ''İnşallah uğurlu gelir''

Teknik direktör Hikmet Karaman, Kazan'da oynanacak Brezilya-Belçika karşılaşması öncesinde Brezilya kampını ziyaret etti.



Hikmet Karaman, Kul Şerif Cami önünde yaptığı açıklamada, Brezilya Milli Takımına Türkiye'den getirdikleri baklavaları vererek doping yaptıklarını belirtti.



Karaman, Brezilya Milli Takımı'nda kaleci antrenörlüğü yapan Claudio Taffarel'i ziyaret ettiklerini belirterek şöyle konuştu:



"Taffarel ile Brezilya'da ve Türkiye'de ortak dostlarımız var. Taffarel, ortak arkadaşımıza, 'Brezilyalı oyuncular baklava istiyor' demiş, oyunculara yüklü miktarda baklava geldi. Taffarel'i aradık kapıda baklavayı verdik. Aynı zamanda bu Türkiye'nin bir tanıtımı. Baklavanın Türkiye'den geldiğini biliyorlar. İnşallah baklava Brezilya'ya şans getirir. Ülkemizin de ismini duyurmuş oluruz. Brezilya'ya baklava dopingi yaptık diyebiliriz."



- "Belçika, Brezilya karşısında deneyim dezavantajını yaşayabilir"



Kazan Arena'da bu akşam oynanacak karşılaşmayı da değerlendiren deneyimli teknik adam, "Belçika Milli Takımı'na baktığınızda kalede İngiltere'de oynayan Courtois, defans Tottenham, orta sahada Chelsea, forvette Manchester Unitedlı Lukaku. Yani, Mourinho, Guardiola ve Pocchettino burada. Üç teknik adam dünyanın taktik anlamda takımlarını farklı oynatıp geliştiren teknik direktörler. Belçika da üst düzey oyunculardan bir karışım oluşturmuş." yorumunda bulundu.



Brezilya'nın son durumu hakkında da konuşan Hikmet Karaman, "Brezilya dizel motor gibi oynadıkça açıldı. Neymar sakatlığından sonra her maç üzerine katarak ilerliyor. Sonucu ben de merak ediyorum, bir şeyler öğrenmeye, gelişmeye, bir futbol zevki tatmaya geldim. Japonya, Belçika maçında 2-0 geriye düştü, Belçika deneyimi ile maçı çevirdi. Orada ne kadar Japonya'nın deneyimsizliği varsa aynı şey şu an Belçika için geçerli. Bugün karşılarında turnuva deneyimi çok yüksek olan Brezilya var. Belçika, Brezilya karşısında deneyim dezavantajını yaşayabilir." ifadelerini kullandı.



- Almanya, Arjantin ve Portekiz'in elenmesi sürpriz değil



Hikmet Karaman, Almanya, Arjantin ve Portekiz'in çeyrek finali görememesinin büyük bir sürpriz olmadığının altını çizerek şu ifadeleri kullandı:



"Almanya'nın elenmesi asla ve asla bir deprem değil. Almanya turnuvaya gelene kadar hazırlık maçlarında zorluk yaşadı. Hücum oyuncularını bulamadılar. Mesut ve İlkay'a yersiz protesto yapmaları onları kötü etkiledi. Mesut gibi bir oyuncuları yok. Almanya bir kayıp değil. Arjantin de bir kayıp değil. Portekiz turnuvaya başladığında Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı devam etti. Penaltıdan, frikikten attığı gollerle Portekiz'i turnuvada devam ettirdi. Ronaldo gol atmayınca, durdular. İran maçında da saf dışı kalabilirlerdi."



Dünya Kupası'ndaki favori takımlarını Fransa ve Brezilya olarak açıklayan Karaman, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Fransa ve Brezilya şampiyonluk adayım. Dünya Kupası'nda Fransa'yı çok beğendim. Fransa'da yeni ve iyi oyuncuların milli takım ruhu ile oynadıklarını gördük. En önemli takımlarından biri de Hırvatistan. Modric ve Rakitic çok önemli oyuncular. Hırvatistan taktik avantajı yakalamış bir durumda. Türk Milli Takımına karşı yaşadıkları gibi bir olay yaşarlarsa tabii ki bu turda da elenebilirler. Rusya'yı da yabana atmamak gerekiyor. Ev sahibi olmanın avantajını kazanarak gösteriyorlar."



- "Kul Şerif müthiş bir cami"



Kazan Kremlin içinde yer alan Kul Şerif Camisi'nin müthiş bir yapı olduğunu belirten Karaman, "Bugün cuma, camimiz de arka planda gözüküyor. İslam aleminin cumasını kutluyorum. Türk iş adamları ve Türk işçileri yapmış. İmarında müze olarak müsadesi alınmış daha sonra camiye çevrilmiş. Müthiş bir cami, müzeleri ile birlikte. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." şeklinde konuştu.



Hikmet Karaman son olarak, "Dünya Kupası'ndan yaptığınız haberlerle Türkiye'ye hizmet ediyorsunuz. Anadolu Ajansı'nı tebrik ederim." diyerek sözlerini tamamladı.



