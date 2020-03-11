Hikmet Karaman: 'Üzüldüğüm nokta, joker gitti'

Teknik Direktörü'a 3-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.Önemli bir fırsatı teptiklerini belirten Karaman, "Kolay değil, lig liderine karşı oynuyorsun. 2-1'i yakaladıktan sonra aslında devam ettirebilseydik.. 3-1 oyunun kırılma noktası oldu. Buna rağmen, bundan sonraki maçlar için özellikle güçlü bir takıma karşı hatalarımızı görme şansımız oldu.Hatalarını gören ve üzerine koyan bir takımız, bunu da yapıyoruz. Bu hafta önemli bir maça çıkacağız, mağlup olduk, bitti, bu maçla ilgili daha fazla konuşmaya gerek yok" dedi.