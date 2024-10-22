Hikmet Karaman, Trabzonsporlu oyuncunun peşinde!

Moldova 1. Lig ekiplerinden Zimbru'nun başına geçen Hikmet Karaman, transfer pazarında gözünü Türkiye'ye dikti. Karaman, Trabzonspor'un sezon başında 1.8 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Arseny Batagov için girişimlere başladı.

, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Hikmet Karaman, Trabzonsporlu oyuncunun peşinde!
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22 Ekim 2024 19:52
Moldova 1. Lig ekiplerinden Zimbru takımının teknik direktörü olan Hikmet Karaman, ara transfer dönemi için çalışmalara şimdiden başladı ve gözünü Türkiye pazarına dikti.

HEDEFİ BATAGOV

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Karaman'ın Trabzonspor'un Ukraynalı stoperi Arseny Batagov'u istediği ileri sürüldü. Karadeniz Gazetesi; 22 yaşındaki oyuncuya Romanya ve Polonya'dan da teklif geldiğini, ancak en dikkat çekici teklifin Zimbru'dan yapıldığını yazdı.

1.8 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ

Fırtına, Zorya Luhansk forması giyen 22 yaşındaki Arseniy Batagov'u yaz transfer döneminin son günlerinde renklerine bağlamıştı. Solak stoper için Ukrayna ekibine 1.8 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.

PARİS 2024'TE İLK KEZ MİLLİ TAKIM'DA

Ülkesi Ukrayna'nın alt yaş kategorilerinde 45 kez oynayan Batagov, ilk kez A Milli Takım formasını ise Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda giydi.

HENÜZ SÜRE ALAMADI

Ukraynalı oyuncu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle henüz forma şansı bulamadı. Süper Lig'de 4, Avrupa Ligi Elemeleri'nde 1 maçta kadroya alınan süre alamayan Batagov'la ilgili Şenol Güneş şu ifadeleri kullanmıştı: "Batagov'a yükleme yapıp da sakatlık yaşamayalım diye dar alanda dinlenerek idman yaptık ama yine de sakatlandı. Keşke yüklemeseydik."

"TRABZON'U DUYUNCA HEYECANLANMIŞTIM"

Batagov, Trabzonspor dergisindeki röportajında, kendisine olimpiyat oyunlarındayken bazı teklifler geldiğine değinerek, "Onları inceliyordum. Ama en ciddi teklifin Trabzonspor'dan geldiğini duyunca çok mutlu olmuş, heyecanlanmıştım. Çünkü Trabzonspor'un büyük hedefleri vardı ve en önemlisi, kariyerime büyük bir kulüpte devam edeceğimi düşündüğüm için mutlu olmuştum. Bu nedenle kolay karar verdim." ifadelerini kullanmıştı.

 

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