Hikmet Karaman: 'Trabzonspor'u biz oynatmadık'

Kayserispor teknik direktörü Hikmet Karaman, Trabzonspor'u eleyip Türkiye Kupası'nda finale yükseldikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Karaman Trabzonspor'u eleyerek büyük iş başardıklarını belirterek, "Oyuncularımızı kutlamak lazım. 1. dakikada geriye düşüp maçı çevirmek hem de ilk maçı kaybetmişken büyük bir iş. Berna Başkan'a dikkat çekmek istiyorum. Bu kadar kısa sürede bu duruma gelmek kolay değil." diye konuştu.



Oyuncularına devrenin ardından geriden gelerek maçı çevireceklerini söylediğini belirten Karaman, "İlk devre 2-1, 3-1 bitmeliyken mağlup girdik. Oyuncularıma sezon genelinin aksine bu sefer biz geriden geleceğiz dedim." sözlerini kullandı.



Beşiktaş, Fenerbahçe gibi takımları elemelerinin altını çizen Karaman, "Bir Anadolu takımı olarak Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı deplasmanda eliyorsun, o arada ligde de zorlu maçlara çıkıyorsun. Oyuncularım bir dönem hak etmedikleri tepkiyle karşılaştı." açıklamasını yaptı.



Kendilerine yapılan eleştirilerle ilgili ise deneyimli teknik adam, "Futbolun başarısı '30 puanı öne geçip kaybetti' diyerek ölçülmez. O arada kimlere kaybetmişiz ona bakmak lazım. Manchester City bile kaybetti Şampiyonlar Ligi'nde. Taraftarlarımıza da yarattıkları atmosfer için teşekkür ederim." diye konuştu.



Karaman takımlarına galibiyeti getiren unsurun 1-0'dan sonra gösterdikleri reaksiyon olduğunu belirterek, "Oyuuncularımız müthiş iş yaptı, taraftarlarımıza, yönetimimize, tüm Kayseri'ye teşekkür ediyoruz. Bugün maçın başka bir senaryosu da olabilirdi ancak mesele o değil. Mesele oyuncularımızın 1-0'dan sonraki reaksiyonu." sözlerini kullandı.



Hikmet Karaman son olarak Trabzonspor'un iyi oynayamadığını değil, rakiplerini kendilerinin oynatmadığını belirterek açıklamalarını tamamladı.









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