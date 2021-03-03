Hikmet Karaman: 'Skordan memnunum, 90 dakikadan değilim'

Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Ankaragücü'nde teknik direktör Hikmet Karaman, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Skordan memnun olduğunu söyleyen Karaman, "Kağıt üzerinde Galatasaray'ın 11'i ve kulübedeki hamle gücü çok iyiydi. Onlara nasıl cevap verecektik, bunları düşündük. 11'e 11 bitirmek önemliydi. Skordan ve bazı oyun anlayışından memnunum. 90 dakikadan memnun değilim. Bunları konuşmuyoruz, oyuncular da galibiyet sarhoşluğunda kalıyorlar." dedi.



3 puanın önemine vurgu yapan tecrübeli teknik adam, "Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi takımlar 2-0'dan geri gelebilir. Al 2-1 bitti maç. Üçüncü golü atıp rahatlayacaksın. Oyuna soktuğum oyuncularda rekabeti bulmam lazım. Yeni oyuncular bulmam lazım. Oyunun uzatma bölümünde takım strese girmeyecek. 3 puan önemliydi, çok ihtiyacımız vardı. Eksiklerimizi gidererek devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.



Ankaragücü camiasından bahseden Hikmet Karaman, "Ankaragücü büyük bir camia, benim dördüncü gelişim. Tribünler açık olsa, burada 50 bin kişi olurdu. Oyuncular bunu benimsemeli. İyi mücadele ettiğimiz anlar var ama yeterli değil. Karagümrük maçı var, içeride oynayacağız, Trabzonspor maçı var. Kolay maç yok. Galatasaray gibi büyük bir takımı yendik ama eksiklerimiz var, içeride bunu söyledim. Herkesten çok çalışmalıyız." şeklinde konuştu.



